«Воротнів» — туристична родзинка Волині. ВІДЕО





Лише рік тому тут створили рекреаційну територію, яка за короткий час стала дуже популярною серед мешканців обласного центру, а потім і волинян, - пише



Лісівники на місці старих обкоміських дач облаштували декілька локацій для знайомства дітей з лісом, пасіку, фруктовий сад.



Також розчистили та зарибнили стави, збудували криниці та зони для відпочинку.



Особливо багато відвідувачів тут влітку та восени, коли волинський ліс зачаровує і дарує спокій.



Більше вражень гостей «Воротнева» — у відео нижче.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Воротнів» — це біологічний заказник, який розташований за декілька кілометрів від Луцька.Лише рік тому тут створили рекреаційну територію, яка за короткий час стала дуже популярною серед мешканців обласного центру, а потім і волинян, - пише Район. Луцьк Лісівники на місці старих обкоміських дач облаштували декілька локацій для знайомства дітей з лісом, пасіку, фруктовий сад.Також розчистили та зарибнили стави, збудували криниці та зони для відпочинку.Особливо багато відвідувачів тут влітку та восени, коли волинський ліс зачаровує і дарує спокій.Більше вражень гостей «Воротнева» — у відео нижче.

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