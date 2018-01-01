«Воротнів» — туристична родзинка Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 14:11
«Воротнів» — це біологічний заказник, який розташований за декілька кілометрів від Луцька.
Лише рік тому тут створили рекреаційну територію, яка за короткий час стала дуже популярною серед мешканців обласного центру, а потім і волинян, - пише Район. Луцьк.
Лісівники на місці старих обкоміських дач облаштували декілька локацій для знайомства дітей з лісом, пасіку, фруктовий сад.
Також розчистили та зарибнили стави, збудували криниці та зони для відпочинку.
Особливо багато відвідувачів тут влітку та восени, коли волинський ліс зачаровує і дарує спокій.
Більше вражень гостей «Воротнева» — у відео нижче.
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Лише рік тому тут створили рекреаційну територію, яка за короткий час стала дуже популярною серед мешканців обласного центру, а потім і волинян, - пише Район. Луцьк.
Лісівники на місці старих обкоміських дач облаштували декілька локацій для знайомства дітей з лісом, пасіку, фруктовий сад.
Також розчистили та зарибнили стави, збудували криниці та зони для відпочинку.
Особливо багато відвідувачів тут влітку та восени, коли волинський ліс зачаровує і дарує спокій.
Більше вражень гостей «Воротнева» — у відео нижче.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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