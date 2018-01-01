вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Воротнів» — туристична родзинка Волині. ВІДЕО

«Воротнів» — туристична родзинка Волині. ВІДЕО
«Воротнів» — це біологічний заказник, який розташований за декілька кілометрів від Луцька.

Лише рік тому тут створили рекреаційну територію, яка за короткий час стала дуже популярною серед мешканців обласного центру, а потім і волинян, - пише Район. Луцьк.

Лісівники на місці старих обкоміських дач облаштували декілька локацій для знайомства дітей з лісом, пасіку, фруктовий сад.

Також розчистили та зарибнили стави, збудували криниці та зони для відпочинку.

Особливо багато відвідувачів тут влітку та восени, коли волинський ліс зачаровує і дарує спокій.

Більше вражень гостей «Воротнева» — у відео нижче.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Воротнів, природа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Івано-Франківщині 53 дитини захворіли на кір через недбалість медиків
Сьогодні, 14:40
У Луцьку пройшла вулична акція «Хода за свободу»
Сьогодні, 14:23
«Воротнів» — туристична родзинка Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 14:11
У Луцьку проведуть благодійний захід на збір коштів онкохворій дівчині
Сьогодні, 14:06
У Львові шукають вибухівку одразу у десятьох будівлях
Сьогодні, 13:41
Схожі новини
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
17 жовтень, 23:09
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
16 жовтень, 11:04
«З осінніх зустрічей»: луцький фотограф опублікував світлини жовтогарячих дерев «З осінніх зустрічей»: луцький фотограф опублікував світлини жовтогарячих дерев
16 жовтень, 09:08
Осінній вечір у Луцьку: зворушливе фото Осінній вечір у Луцьку: зворушливе фото
13 жовтень, 02:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Луцьком зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 14:46
 0
На Івано-Франківщині 53 дитини захворіли на кір через недбалість медиків
Сьогодні, 14:40
 0
У Луцьку пройшла вулична акція «Хода за свободу»
Сьогодні, 14:23
 0
«Воротнів» — туристична родзинка Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 14:11
 0
У Луцьку проведуть благодійний захід на збір коштів онкохворій дівчині
Сьогодні, 14:06
 0
Медіа
відео
1/8