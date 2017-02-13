На Волині орудують догхантери, які вбивають цуценят
Сьогодні, 11:54
У Ковелі діють догхантери – люди, які жорстоко вбивають бездомних псів.
Про це повідомляється на сторінці «Kovel Animals» у facebook, - пише Район.Ковель.
В ніч на 14 жовтня на вулиці Кияна (колишня Ватутіна) біля ТЦ «Любе» у гаражному масиві по-звірячому вбили двох цуценят.
«Нелюди користуються шилом і скальпелем, вирізаючи та знімаючи з тварини клапті шкіри. Близько двох тижнів назад подібне відбулось в районі першої школи з двома цуценятами. Що ми знаємо? Вбивці –троє хлопців на машині, полюють вночі, жертв, скоріш за все, придивляються вдень. Можливо, належать до якихось сект. Будьте пильні, уважно придивляйтесь до підозрілих людей, повідомляйте в поліцію та соцмережі про подібні випадки і бережіть своїх тварин!», – йдеться у дописі.
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Про це повідомляється на сторінці «Kovel Animals» у facebook, - пише Район.Ковель.
В ніч на 14 жовтня на вулиці Кияна (колишня Ватутіна) біля ТЦ «Любе» у гаражному масиві по-звірячому вбили двох цуценят.
«Нелюди користуються шилом і скальпелем, вирізаючи та знімаючи з тварини клапті шкіри. Близько двох тижнів назад подібне відбулось в районі першої школи з двома цуценятами. Що ми знаємо? Вбивці –троє хлопців на машині, полюють вночі, жертв, скоріш за все, придивляються вдень. Можливо, належать до якихось сект. Будьте пильні, уважно придивляйтесь до підозрілих людей, повідомляйте в поліцію та соцмережі про подібні випадки і бережіть своїх тварин!», – йдеться у дописі.
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