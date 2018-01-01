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Скандал у луцькій маршрутці: водій накинувся на пасажирку, бо не мав решти

Скандал у луцькій маршрутці: водій накинувся на пасажирку, бо не мав решти
У луцькій маршрутці №2 водій нахамив пасажирці через те, що вона хотіла оплатити проїзд купюрою в 100 гривень.

Лучанка Юлія Кісь у спільноті "Актуальна Волинь" розповіла, що інцидент трапився 18 жовтня о 7:30. Жінка саме їхала на роботу.

"Сіла в маршрутку 2. Оскільки дрібних грошей не було, довелось покласти 100 грн. Реакція водія - він зупинився, з криком швирнув мені назад купюру (зі словами, що це я навмисне так зробила щоб їхати безкоштовно, і здачі у нього немає) і криком сказав виходити.
Я сказала що не вийду, бо поспішаю на роботу, це перше. А по друге - яке він має право мене хамливо виганяти, якщо у нього бачте немає здачі", - пише обурена пасажирка.

"Якого, вибачте, милого ти сідаєш за кермо, не маючи при собі елементарного, дати здачі з грошей за проїзд. ЦЕ НЕ НАША ВИНА, ЩО БАНКОМАТИ НЕ ДАЮТЬ МІЛКИХ КУПЮР(банки ж постарались для людей, часто одні 200-кі і 500-кі). Зранку більша частина мамочок мілкі гроші віддає дітям перед школою. ОТ І НАПРОШУЄТЬСЯ ВИСНОВОК ПРО ОТОЙ ЖЕ Ж СЕРВІС І ОБСЛУГОВУВАННЯ. І ПІДНЯТТЯ ОПЛАТИ ДО 7грн. Якщо у водіїв ні культури, ні здачі для людей не знаходиться", - йдеться у повідомлення.

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Теги: маршрутки, транспорт, скарги
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Коментарі 4
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Були і такі випадки зранку не однаразово що даеш 50-500грн і каже здачу віддам на зупинці або везе безкоштовно. нколи і по 1 грн давали здачу.
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а це сталось бо була жінка,якби був мужик з 100-ою то сцикун за рульом сидів би і мовчки рахував здачу.П*дари ці маршрутчики
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Колись водія міжміського автобуса, що відмовився везти, бо мав в кишені тільки купюри по 200 грн., а сідав на зупинці фактично в лісі, ввечері, коли магазин в селі закритий був, просто послав подалі і нікуди не вийшов - не маєш здачі - не мої проблеми, я зі свого боку все виконав - гроші маю, заплатити готовий. Що характерно - мовчав і їхав.
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Сісти в ту маршутку великою кількістю людей,та щоб всі розплачувалися 200-500 гривневими купюрами,що тоді заспіває водій !
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