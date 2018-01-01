Скандал у луцькій маршрутці: водій накинувся на пасажирку, бо не мав решти

У луцькій маршрутці №2 водій нахамив пасажирці через те, що вона хотіла оплатити проїзд купюрою в 100 гривень.Лучанкау спільноті "Актуальна Волинь" розповіла, що інцидент трапився 18 жовтня о 7:30. Жінка саме їхала на роботу."Сіла в маршрутку 2. Оскільки дрібних грошей не було, довелось покласти 100 грн. Реакція водія - він зупинився, з криком швирнув мені назад купюру (зі словами, що це я навмисне так зробила щоб їхати безкоштовно, і здачі у нього немає) і криком сказав виходити.Я сказала що не вийду, бо поспішаю на роботу, це перше. А по друге - яке він має право мене хамливо виганяти, якщо у нього бачте немає здачі", - пише обурена пасажирка."Якого, вибачте, милого ти сідаєш за кермо, не маючи при собі елементарного, дати здачі з грошей за проїзд. ЦЕ НЕ НАША ВИНА, ЩО БАНКОМАТИ НЕ ДАЮТЬ МІЛКИХ КУПЮР(банки ж постарались для людей, часто одні 200-кі і 500-кі). Зранку більша частина мамочок мілкі гроші віддає дітям перед школою. ОТ І НАПРОШУЄТЬСЯ ВИСНОВОК ПРО ОТОЙ ЖЕ Ж СЕРВІС І ОБСЛУГОВУВАННЯ. І ПІДНЯТТЯ ОПЛАТИ ДО 7грн. Якщо у водіїв ні культури, ні здачі для людей не знаходиться", - йдеться у повідомлення.