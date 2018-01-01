Рада передала Андріївську церкву Вселенському патріархату
Сьогодні, 12:08
Верховна Рада 237 голосами підтримала президентський законопроект про особливості користування Андріївської церкви в Києві, що входить до Національного заповідника "Софія Київська". Храм передали в безкоштовне користування Вселенському патріархату. Водночас будівля залишається власністю держави.
Нині триває процес визнання автокефалії православної церкви в Україні, - пише ТСН.
"Саме Константинопольська православна церква – Вселенський патріархат – є церквою-матір’ю для православних віруючих України, від якої в 988 році Україна-Русь отримала хрещення. Тому, цілком обґрунтованим і закономірним стало направлення Вселенським патріархатом своїх повноважних представників – екзархів – до України. Вони не лише формально репрезентують материнську для України церкву, але й очолюють представництво Константинопольської православної церкви в Україні та здійснюють медіаторську функцію у діалогічному процесі між різними православними юрисдикціями щодо створення єдиної помісної православної церкви в Україні", - ідеться в пояснювальній записці до законопроекту.
В Андріївській церкві регулярно відбуватимуться богослужіння Вселенського патріархату.
Влада переконана, що "рішення щодо передачі в користування Андріївської церкви сприятиме прискоренню одержання Томосу – визнання світовим православ’ям помісної православної церкви України".
Нагадаємо, до цього Андріївською церквою користувалася Українська автокефальна православна церква, яка покірно поступилася храмом для екзархів Вселенського патріарха. Б
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Нині триває процес визнання автокефалії православної церкви в Україні, - пише ТСН.
"Саме Константинопольська православна церква – Вселенський патріархат – є церквою-матір’ю для православних віруючих України, від якої в 988 році Україна-Русь отримала хрещення. Тому, цілком обґрунтованим і закономірним стало направлення Вселенським патріархатом своїх повноважних представників – екзархів – до України. Вони не лише формально репрезентують материнську для України церкву, але й очолюють представництво Константинопольської православної церкви в Україні та здійснюють медіаторську функцію у діалогічному процесі між різними православними юрисдикціями щодо створення єдиної помісної православної церкви в Україні", - ідеться в пояснювальній записці до законопроекту.
В Андріївській церкві регулярно відбуватимуться богослужіння Вселенського патріархату.
Влада переконана, що "рішення щодо передачі в користування Андріївської церкви сприятиме прискоренню одержання Томосу – визнання світовим православ’ям помісної православної церкви України".
Нагадаємо, до цього Андріївською церквою користувалася Українська автокефальна православна церква, яка покірно поступилася храмом для екзархів Вселенського патріарха. Б
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