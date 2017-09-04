У Луцьку підприємцю «впаяли» понад 111 тисяч штрафу за неоформленого працівника

У Луцьку підприємця, який неналежно оформив працівника, оштрафували.Про це інформують на сайті Луцької міської ради.Так, у серпні місяці під час інспекційного відвідування фізичної особи-підприємця в Центральному універмазі було виявлено порушення трудового законодавства - знайшли оформленого працівника по цивільно-правовій угоді.Однак, результати аналізу матеріалів інспекційного відвідування встановили, що продавець працює повний робочий день з визначеним переліком обов’язків, отримує заробітну плату і т.п., тобто перебуває у трудових відносинах. Враховуючи вище викладене, інспектори праці склали акт інспекційного відвідування з зазначенням порушень трудового законодавства.Також було складено припис на усунення даного порушення. На підставі акту інспекційного відвідування керівництвом управління з питань праці прийнято рішення про накладання штрафу на фізичну особу-підприємця в розмірі 111 690 грн.Тож, управління з питань праці Луцької міської ради вчергово наголошує на необхідності належного оформлення трудових відносин.