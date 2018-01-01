На Волині у чоловіка з кишені витягли дорогий телефон
Сьогодні, 12:49
На ринку Володимира-Волинського обікрали чоловіка.
Про це пише БУГ.
Інцидент трапився у середу, 17 жовтня.
Як повідомили правоохоронці виданню, постраждалий – 38-річний чоловік.
Між 8:40 та 9:10 у нього із задньої кишені викрали мобільний телефон марки Sony.
Сума завданих збитків становить 7 974 гривні.
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Про це пише БУГ.
Інцидент трапився у середу, 17 жовтня.
Як повідомили правоохоронці виданню, постраждалий – 38-річний чоловік.
Між 8:40 та 9:10 у нього із задньої кишені викрали мобільний телефон марки Sony.
Сума завданих збитків становить 7 974 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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