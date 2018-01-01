На Волині у чоловіка з кишені витягли дорогий телефон





Про це пише



Інцидент трапився у середу, 17 жовтня.



Як повідомили правоохоронці виданню, постраждалий – 38-річний чоловік.



Між 8:40 та 9:10 у нього із задньої кишені викрали мобільний телефон марки Sony.



Сума завданих збитків становить 7 974 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ринку Володимира-Волинського обікрали чоловіка.Про це пише БУГ Інцидент трапився у середу, 17 жовтня.Як повідомили правоохоронці виданню, постраждалий – 38-річний чоловік.Між 8:40 та 9:10 у нього із задньої кишені викрали мобільний телефон марки Sony.Сума завданих збитків становить 7 974 гривні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію