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На Волині у чоловіка з кишені витягли дорогий телефон

На Волині у чоловіка з кишені витягли дорогий телефон
На ринку Володимира-Волинського обікрали чоловіка.

Про це пише БУГ.

Інцидент трапився у середу, 17 жовтня.

Як повідомили правоохоронці виданню, постраждалий – 38-річний чоловік.

Між 8:40 та 9:10 у нього із задньої кишені викрали мобільний телефон марки Sony.

Сума завданих збитків становить 7 974 гривні.

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Теги: телефон, крадіжка, Волинь, Володимир-Волинський
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