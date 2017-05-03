У лісі поблизу Шацька – купи сміття. ФОТО
Сьогодні, 13:32
У волинському лісі – стихійне сміттєзвалище.
Світлини Марія Терета опублікувала на своїй сторінці у Facebook, передає Кордон.
«Чим далі в ліс, тим більше сміття! Сумна картина – перетворення лісів у смітник. І це все в нашому мальовничому Шацьку. Руки за таке потрібно викручувати. А ще взяти і завезти на подвір’я тому, хто так робить», – йдеться у дописі.
Вона розповіла, що у Шацьку є сміттєзвалище та поцікавилася, чи є проблемою завезти сміття туди.
«Але де ж, краще в ліс, бо він темний, великий і все сховає.» – пише Марія Терета.
«Згідно зі ст. 73 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Засмічення лісів відходами» передбачено накладання штрафу на громадян від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від 10 до 20», – нагадує жінка.
А ще дуже сумно, що роблять це все свої, місцеві» – обурюється шачанка.
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Світлини Марія Терета опублікувала на своїй сторінці у Facebook, передає Кордон.
«Чим далі в ліс, тим більше сміття! Сумна картина – перетворення лісів у смітник. І це все в нашому мальовничому Шацьку. Руки за таке потрібно викручувати. А ще взяти і завезти на подвір’я тому, хто так робить», – йдеться у дописі.
Вона розповіла, що у Шацьку є сміттєзвалище та поцікавилася, чи є проблемою завезти сміття туди.
«Але де ж, краще в ліс, бо він темний, великий і все сховає.» – пише Марія Терета.
«Згідно зі ст. 73 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Засмічення лісів відходами» передбачено накладання штрафу на громадян від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від 10 до 20», – нагадує жінка.
А ще дуже сумно, що роблять це все свої, місцеві» – обурюється шачанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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