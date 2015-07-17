У Львові шукають вибухівку одразу у десятьох будівлях





Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції, - пише



У відомстві зазначили, що зранку 18 жовтня на електронну пошту правоохоронців надійшов лист про замінування десятьох будівель готелів та фітнес-клубів, розташованих на вулицях Коперника, Свободи, Стрийській, Долинського, Науковій, Масарика, Степана Бандери, Стефаника, Перфецького та на площі Міцкевича.



За усіма вказаними адресами виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших відповідних служб.



Вони проведуть евакуацію людей і перевірять приміщення будівель та прилеглі до них території на наявність вибухівки.



Нагадаємо, 16 серпня у Львові правоохоронці перевіряли повідомлення про замінювання чотирьох будівель фітнес-клубів. Правоохоронці провели евакуацію людей, обстежили приміщення будівель та прилеглі до них території.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До львівської поліції надійшло повідомлення про замінування 10 готелів і фітнес-клубів міста.Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції, - пише 24 канал У відомстві зазначили, що зранку 18 жовтня на електронну пошту правоохоронців надійшов лист про замінування десятьох будівель готелів та фітнес-клубів, розташованих на вулицях Коперника, Свободи, Стрийській, Долинського, Науковій, Масарика, Степана Бандери, Стефаника, Перфецького та на площі Міцкевича.За усіма вказаними адресами виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших відповідних служб.Вони проведуть евакуацію людей і перевірять приміщення будівель та прилеглі до них території на наявність вибухівки.Нагадаємо, 16 серпня у Львові правоохоронці перевіряли повідомлення про замінювання чотирьох будівель фітнес-клубів. Правоохоронці провели евакуацію людей, обстежили приміщення будівель та прилеглі до них території.

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