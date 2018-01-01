Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині 19 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00-17:00
с Сіраківка: повністю
2.09:00-16:00
м.Вол.-Вол.: вул.Ю.Опільського,
Завокзальна, Кн.Олега, 54-60, 65-81
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ТзОВ Горохів-насіння-Ферма с.Борочичі
2.09:00-17:00 с.Новостав вул.Центральна
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
с.Верхнів
Камінь-Каширський район
1. ЗТП-319 Л-10 10:00 – 17:00 м.К-Каширський, вул.Меліораторів, вул.М.Рильського.
2. КТП-41 10:00 – 17:00 ССТ Пнівне (магазин), ПП Чмух В.В., Молитовний будинок. с.Воєгоще, вул.Зелена,
вул.Ковальчука, вул.Ветеранів, вул.Центральна, вул.Прилісна.
3. КТП-103 Л-2, Л-3 10:00 – 17:00 Бібліотекав, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ССТ Сошично (магазин), Сільська рада, Будинок культури, Поштове відділення, ПП Павліч Б.М., ПП Самсонюк В.А., Скважина, ПП Рудчик М.І., ПП ТРушик Л.В. с.Залісся, вул.Радянська
Ківерцівський район
1. КТП-278
10:00-15:00 КТП-278смт. Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
Церква
ФОП Матищук Сергій Євстафійович КТП-278смт. Олика
вул. Шевченка, буд. 6,8,10,12
вул. Полуботка, буд. 1-12,14,
вул.Глібова, буд. 4-6,8,10, вул.В.Стуса, буд. 1-11,13, вул.Паркова, буд. 4,6,8,10 смт. вул.Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29, пров.Тихий, буд. 2,4,6-8, вул.Набережна
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-489 9:00-17:00 м.Ковель, вул.С. Стрільців,
вул.Дачна, вул.Кільцева,
вул.Корольова
2. ПЛ – 10 кВ Л 89-01
(ТП-182, ТП-712,
ТП-596) 9:00-17:00 Дубівське СТ,
Райкультвідділ Ков. РДА,
ПАТ "Волиньгаз" СКЗ,
Школа с. Колодниця,
ФАП с. Колодниця,
Ф. О. Балецький С. Р. с.Колодниця.
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-49 10:00 – 17:00 с.Кошів вул.Садова, Зарічна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-239 09:00 – 17:00 с.Радомишль вул.Церковна, Ранкова
Любешівський район
1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25 10:00-17:00 Магазин ФОП Слабенко О.І., магазин ФОП Лобацевич Н.С., магазин ФОП “Станкевич Г.П.,
стахова компанія “Уніка
с.Дольськ, вул.Садова, Гагаріна
2. КТП-133 10:00-17:00 Магазин ФОП Фесик В.В. с.Залаззя, вул.Б. Хмельницького, Садова, Малієвського(частково)
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-28-06 для ремонту ПР-10
КТП-271 13:00-17:00 КТП-68, с. Северинівка - Куклинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-69, с. Кукли - ФОП Федорук Анатолій Іванович (торгівельний кіоск).
КТП-70 - Куклинська сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (пошта), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Літовець А.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-71 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-161, смт. Маневичі - ФОП Вацик Віталій Омелянович (магазин), ФО Кедик Олеся Павлівна (магазин).
КТП-256, с. Кукли.
КТП-271, смт. Маневичі.
КТП-289, с. Рудка - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Акентьєв Василь Михайлович (магазин).
КТП-343, смт. Маневичі.
ЩТП-446, с. Кукли.
ЩТП-470, с. Рудка.
ЩТП-518 - Маневичі
ЩТП-520.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-271 10:00-17:00 смт. Маневичі
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-9 09:00-16:00 Церква, гуртівня Левчук, гуртівня м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 2-8
вул.Шухевича, 21-37
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, торговий кіоск
смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС
с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна
смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру
3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна
6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех
Турійський район
1.10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П.- магазин, СВК «Батьківщина» - контора, тр.бригада, пилорама, ферма, насосна, школа, столова, пошта, купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, дільниця ветмедецини с.Чорніїв, с.Свинарин
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Володимир-Волинський район
1.09:00-17:00
с Сіраківка: повністю
2.09:00-16:00
м.Вол.-Вол.: вул.Ю.Опільського,
Завокзальна, Кн.Олега, 54-60, 65-81
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ТзОВ Горохів-насіння-Ферма с.Борочичі
2.09:00-17:00 с.Новостав вул.Центральна
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
с.Верхнів
Камінь-Каширський район
1. ЗТП-319 Л-10 10:00 – 17:00 м.К-Каширський, вул.Меліораторів, вул.М.Рильського.
2. КТП-41 10:00 – 17:00 ССТ Пнівне (магазин), ПП Чмух В.В., Молитовний будинок. с.Воєгоще, вул.Зелена,
вул.Ковальчука, вул.Ветеранів, вул.Центральна, вул.Прилісна.
3. КТП-103 Л-2, Л-3 10:00 – 17:00 Бібліотекав, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ССТ Сошично (магазин), Сільська рада, Будинок культури, Поштове відділення, ПП Павліч Б.М., ПП Самсонюк В.А., Скважина, ПП Рудчик М.І., ПП ТРушик Л.В. с.Залісся, вул.Радянська
Ківерцівський район
1. КТП-278
10:00-15:00 КТП-278смт. Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
Церква
ФОП Матищук Сергій Євстафійович КТП-278смт. Олика
вул. Шевченка, буд. 6,8,10,12
вул. Полуботка, буд. 1-12,14,
вул.Глібова, буд. 4-6,8,10, вул.В.Стуса, буд. 1-11,13, вул.Паркова, буд. 4,6,8,10 смт. вул.Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29, пров.Тихий, буд. 2,4,6-8, вул.Набережна
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-489 9:00-17:00 м.Ковель, вул.С. Стрільців,
вул.Дачна, вул.Кільцева,
вул.Корольова
2. ПЛ – 10 кВ Л 89-01
(ТП-182, ТП-712,
ТП-596) 9:00-17:00 Дубівське СТ,
Райкультвідділ Ков. РДА,
ПАТ "Волиньгаз" СКЗ,
Школа с. Колодниця,
ФАП с. Колодниця,
Ф. О. Балецький С. Р. с.Колодниця.
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-49 10:00 – 17:00 с.Кошів вул.Садова, Зарічна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-239 09:00 – 17:00 с.Радомишль вул.Церковна, Ранкова
Любешівський район
1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25 10:00-17:00 Магазин ФОП Слабенко О.І., магазин ФОП Лобацевич Н.С., магазин ФОП “Станкевич Г.П.,
стахова компанія “Уніка
с.Дольськ, вул.Садова, Гагаріна
2. КТП-133 10:00-17:00 Магазин ФОП Фесик В.В. с.Залаззя, вул.Б. Хмельницького, Садова, Малієвського(частково)
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-28-06 для ремонту ПР-10
КТП-271 13:00-17:00 КТП-68, с. Северинівка - Куклинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-69, с. Кукли - ФОП Федорук Анатолій Іванович (торгівельний кіоск).
КТП-70 - Куклинська сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (пошта), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Літовець А.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-71 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-161, смт. Маневичі - ФОП Вацик Віталій Омелянович (магазин), ФО Кедик Олеся Павлівна (магазин).
КТП-256, с. Кукли.
КТП-271, смт. Маневичі.
КТП-289, с. Рудка - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Акентьєв Василь Михайлович (магазин).
КТП-343, смт. Маневичі.
ЩТП-446, с. Кукли.
ЩТП-470, с. Рудка.
ЩТП-518 - Маневичі
ЩТП-520.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-271 10:00-17:00 смт. Маневичі
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-9 09:00-16:00 Церква, гуртівня Левчук, гуртівня м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 2-8
вул.Шухевича, 21-37
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, торговий кіоск
смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС
с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна
смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру
3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна
6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех
Турійський район
1.10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П.- магазин, СВК «Батьківщина» - контора, тр.бригада, пилорама, ферма, насосна, школа, столова, пошта, купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, дільниця ветмедецини с.Чорніїв, с.Свинарин
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