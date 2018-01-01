Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 жовтня





Володимир-Волинський район



1.09:00-17:00

с Сіраківка: повністю



2.09:00-16:00

м.Вол.-Вол.: вул.Ю.Опільського,

Завокзальна, Кн.Олега, 54-60, 65-81



Горохівський район



1. 09:00-17:00

ТзОВ Горохів-насіння-Ферма с.Борочичі

2.09:00-17:00 с.Новостав вул.Центральна



Іваничівський район



1. 9:00-17:00

с.Верхнів



Камінь-Каширський район



1. ЗТП-319 Л-10 10:00 – 17:00 м.К-Каширський, вул.Меліораторів, вул.М.Рильського.

2. КТП-41 10:00 – 17:00 ССТ Пнівне (магазин), ПП Чмух В.В., Молитовний будинок. с.Воєгоще, вул.Зелена,

вул.Ковальчука, вул.Ветеранів, вул.Центральна, вул.Прилісна.

3. КТП-103 Л-2, Л-3 10:00 – 17:00 Бібліотекав, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ССТ Сошично (магазин), Сільська рада, Будинок культури, Поштове відділення, ПП Павліч Б.М., ПП Самсонюк В.А., Скважина, ПП Рудчик М.І., ПП ТРушик Л.В. с.Залісся, вул.Радянська



Ківерцівський район



1. КТП-278

10:00-15:00 КТП-278смт. Олика

ФОП Мисковець Валентина Олександрівна

Вол. обл. психлікарня № 4

Приватне підприємство "Алтея-фарм"

Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ

Церква

ФОП Матищук Сергій Євстафійович КТП-278смт. Олика

вул. Шевченка, буд. 6,8,10,12

вул. Полуботка, буд. 1-12,14,

вул.Глібова, буд. 4-6,8,10, вул.В.Стуса, буд. 1-11,13, вул.Паркова, буд. 4,6,8,10 смт. вул.Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29, пров.Тихий, буд. 2,4,6-8, вул.Набережна



Ковельський район



1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-489 9:00-17:00 м.Ковель, вул.С. Стрільців,

вул.Дачна, вул.Кільцева,

вул.Корольова

2. ПЛ – 10 кВ Л 89-01

(ТП-182, ТП-712,

ТП-596) 9:00-17:00 Дубівське СТ,

Райкультвідділ Ков. РДА,

ПАТ "Волиньгаз" СКЗ,

Школа с. Колодниця,

ФАП с. Колодниця,

Ф. О. Балецький С. Р. с.Колодниця.



Луцький район



1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-49 10:00 – 17:00 с.Кошів вул.Садова, Зарічна

2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-239 09:00 – 17:00 с.Радомишль вул.Церковна, Ранкова





Любешівський район



1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25 10:00-17:00 Магазин ФОП Слабенко О.І., магазин ФОП Лобацевич Н.С., магазин ФОП “Станкевич Г.П.,

стахова компанія “Уніка

с.Дольськ, вул.Садова, Гагаріна

2. КТП-133 10:00-17:00 Магазин ФОП Фесик В.В. с.Залаззя, вул.Б. Хмельницького, Садова, Малієвського(частково)



Маневицький район



1. ПЛ-10 кВ, Л-28-06 для ремонту ПР-10

КТП-271 13:00-17:00 КТП-68, с. Северинівка - Куклинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-69, с. Кукли - ФОП Федорук Анатолій Іванович (торгівельний кіоск).

КТП-70 - Куклинська сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (пошта), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Літовець А.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-71 - Районний відділ освіти (школа).

КТП-161, смт. Маневичі - ФОП Вацик Віталій Омелянович (магазин), ФО Кедик Олеся Павлівна (магазин).

КТП-256, с. Кукли.

КТП-271, смт. Маневичі.

КТП-289, с. Рудка - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Акентьєв Василь Михайлович (магазин).

КТП-343, смт. Маневичі.

ЩТП-446, с. Кукли.

ЩТП-470, с. Рудка.

ЩТП-518 - Маневичі

ЩТП-520.

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-271 10:00-17:00 смт. Маневичі



місто Нововолинськ



1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-9 09:00-16:00 Церква, гуртівня Левчук, гуртівня м.Нововолинськ

вул.Маяковського, 2-8

вул.Шухевича, 21-37





Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище ГРП, торговий кіоск

смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС

с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна

смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру

3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна

6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.

7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех





Турійський район



1.10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П.- магазин, СВК «Батьківщина» - контора, тр.бригада, пилорама, ферма, насосна, школа, столова, пошта, купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, дільниця ветмедецини с.Чорніїв, с.Свинарин



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 19 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00-17:00с Сіраківка: повністю2.09:00-16:00м.Вол.-Вол.: вул.Ю.Опільського,Завокзальна, Кн.Олега, 54-60, 65-811. 09:00-17:00ТзОВ Горохів-насіння-Ферма с.Борочичі2.09:00-17:00 с.Новостав вул.Центральна1. 9:00-17:00с.Верхнів1. ЗТП-319 Л-10 10:00 – 17:00 м.К-Каширський, вул.Меліораторів, вул.М.Рильського.2. КТП-41 10:00 – 17:00 ССТ Пнівне (магазин), ПП Чмух В.В., Молитовний будинок. с.Воєгоще, вул.Зелена,вул.Ковальчука, вул.Ветеранів, вул.Центральна, вул.Прилісна.3. КТП-103 Л-2, Л-3 10:00 – 17:00 Бібліотекав, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ССТ Сошично (магазин), Сільська рада, Будинок культури, Поштове відділення, ПП Павліч Б.М., ПП Самсонюк В.А., Скважина, ПП Рудчик М.І., ПП ТРушик Л.В. с.Залісся, вул.Радянська1. КТП-27810:00-15:00 КТП-278смт. ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаВол. обл. психлікарня № 4Приватне підприємство "Алтея-фарм"Свято-Троїцька релігійна громада УПЦЦеркваФОП Матищук Сергій Євстафійович КТП-278смт. Оликавул. Шевченка, буд. 6,8,10,12вул. Полуботка, буд. 1-12,14,вул.Глібова, буд. 4-6,8,10, вул.В.Стуса, буд. 1-11,13, вул.Паркова, буд. 4,6,8,10 смт. вул.Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29, пров.Тихий, буд. 2,4,6-8, вул.Набережна1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-489 9:00-17:00 м.Ковель, вул.С. Стрільців,вул.Дачна, вул.Кільцева,вул.Корольова2. ПЛ – 10 кВ Л 89-01(ТП-182, ТП-712,ТП-596) 9:00-17:00 Дубівське СТ,Райкультвідділ Ков. РДА,ПАТ "Волиньгаз" СКЗ,Школа с. Колодниця,ФАП с. Колодниця,Ф. О. Балецький С. Р. с.Колодниця.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-49 10:00 – 17:00 с.Кошів вул.Садова, Зарічна2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-239 09:00 – 17:00 с.Радомишль вул.Церковна, Ранкова1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25 10:00-17:00 Магазин ФОП Слабенко О.І., магазин ФОП Лобацевич Н.С., магазин ФОП “Станкевич Г.П.,стахова компанія “Унікас.Дольськ, вул.Садова, Гагаріна2. КТП-133 10:00-17:00 Магазин ФОП Фесик В.В. с.Залаззя, вул.Б. Хмельницького, Садова, Малієвського(частково)1. ПЛ-10 кВ, Л-28-06 для ремонту ПР-10КТП-271 13:00-17:00 КТП-68, с. Северинівка - Куклинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-69, с. Кукли - ФОП Федорук Анатолій Іванович (торгівельний кіоск).КТП-70 - Куклинська сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (пошта), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Літовець А.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-71 - Районний відділ освіти (школа).КТП-161, смт. Маневичі - ФОП Вацик Віталій Омелянович (магазин), ФО Кедик Олеся Павлівна (магазин).КТП-256, с. Кукли.КТП-271, смт. Маневичі.КТП-289, с. Рудка - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Акентьєв Василь Михайлович (магазин).КТП-343, смт. Маневичі.ЩТП-446, с. Кукли.ЩТП-470, с. Рудка.ЩТП-518 - МаневичіЩТП-520.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-271 10:00-17:00 смт. Маневичі1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-9 09:00-16:00 Церква, гуртівня Левчук, гуртівня м.Нововолинськвул.Маяковського, 2-8вул.Шухевича, 21-371. 9:00-17:00м.Рожище ГРП, торговий кіосксмт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТСс.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережнасмт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех1.10:00-16:30 ФОП Заколодежна Є.П.- магазин, СВК «Батьківщина» - контора, тр.бригада, пилорама, ферма, насосна, школа, столова, пошта, купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, дільниця ветмедецини с.Чорніїв, с.Свинарин

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