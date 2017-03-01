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На Івано-Франківщині 53 дитини захворіли на кір через недбалість медиків

На Івано-Франківщині 53 дитини захворіли на кір через недбалість медиків
В Івано-Франківській області 53 дитини захворіли на кір через неналежне зберігання та введення вакцин. 

Такого висновку дійшли у комісії Міністерства охорони здоров'я України з рослідування спалаху хвороби, - пише ТСН.

"Із 53 дітей, які захворіли кором, 43 проходять лікування в місцевій амбулаторії, а 10 були госпіталізовані до інфекційного відділення Рожнятівської центральної районної лікарні  у стані середньої важкості для стаціонарного лікування. Станом на сьогодні, 8 дітей уже виписано зі стаціонару", - йдеться у повідомленні. 

У відомстві вважають, що причиною стала наявність великої кількості дітей, яких не вакцинували у попередні роки та не включили до плану вакцинації, відключення електроенергії, що могло вплинути на якість вакцини, а також порушення правил проведення профілактичних щеплень та техніки введення препаратів.

"Також комісія зафіксувала неналежне ведення медичної документації. Відсутність окремих медичних документів (форми 063/о та "Інформованої згоди на щеплення" від батьків при проведенні щеплень) ставить під сумнів сам факт проведення щеплення для всіх дітей, які захворіли кором", - додали в Міністерстві. 

Тому МОЗ зобов'язало взяти на облік усіх дітей, які пропустили щеплення за календарем і провести відповідні щеплення, налагодити ефективне зберігання вакцин із дотриманням холодового ланцюга, організувати додаткове навчання для фахівців, які проводять щеплення, налагодити систему обліку проведення щеплень і посилити виконавчу дисципліну щодо дотримання вимог ведення медичної документації.

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Теги: вакцина, кір, Волинь
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