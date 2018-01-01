У Ковелі побудують майданчики для роздільного сміття





За словами заступника міського голови Андрія Товстиги, такі місця у вигляді експерименту наразі облаштують лише в районі вулиці Володимирська, – пише



Начальник РЖКП №2 Наталія Гейко повідомила, що два місяці тому контейнери для роздільного збирання побутових відходів. На часі вирішується питання будівництва спеціальних майданчиків, місця під які вже визначені.



Про такі плани мерії стало відомо на «житлово-комунальній» комісії Ковельської міської ради, де розглядали запит депутата від фракції «УКРОП» Наталія Сеник щодо встановлення в місті таких сміттєвих баків, який депутатським корпусом уже був проголосований і підтриманий на попередній черговій сесії.



На засіданні комісії розповіли про підготовчі роботи втілення ідеї в життя. Зазначають, що у Ковелі був проведений конкурс з визначення переможця на вивезення твердих побутових відходів.



Ними стали обидва РЖКП, які до першого січня 2019 року мають підписати договори про надання даних послуг з мешканцями. А в районі вулиці Володимирська, де планується встановлювати майданчики для роздільного збору сміття, управителем окремих багатоповерхівок є КП «Верес».



Саме це комунальне підприємство до кінця року займається вивезенням сміття від населення. Тому зараз комунальники намагаються «розрулити» дане питання.



«По конкурсу по певних будинках управителем було визначено КП «Верес», яке станом на сьогодні до 01:01:19 року має вилучити зі свого тарифу по управлінню таку послугу як вивіз сміття. Вивозити на території міста має право лише перший або другий ЖЕКи за результатами нашого останнього конкурсу.



Тобто в мікрорайоні Володимирської зараз будемо працювати з КП «Верес» по тих будинках, які там розміщені, щоб вони вилучали з переліку цю послугу, мешканці заключали договори з ЖЕКом №2. І тоді будемо пробувати, дивитися, як населення реагує на збір сміття на контейнерних майданчиках», – роз’яснив Андрій Товстига.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі до кінця 2018 року розпочнуть будівництво майданчиків для встановлення там контейнерів з роздільного збору сміття.За словами заступника міського голови, такі місця у вигляді експерименту наразі облаштують лише в районі вулиці Володимирська, – пише ПроКовель Начальник РЖКП №2повідомила, що два місяці тому контейнери для роздільного збирання побутових відходів. На часі вирішується питання будівництва спеціальних майданчиків, місця під які вже визначені.Про такі плани мерії стало відомо на «житлово-комунальній» комісії Ковельської міської ради, де розглядали запит депутата від фракції «УКРОП»щодо встановлення в місті таких сміттєвих баків, який депутатським корпусом уже був проголосований і підтриманий на попередній черговій сесії.На засіданні комісії розповіли про підготовчі роботи втілення ідеї в життя. Зазначають, що у Ковелі був проведений конкурс з визначення переможця на вивезення твердих побутових відходів.Ними стали обидва РЖКП, які до першого січня 2019 року мають підписати договори про надання даних послуг з мешканцями. А в районі вулиці Володимирська, де планується встановлювати майданчики для роздільного збору сміття, управителем окремих багатоповерхівок є КП «Верес».Саме це комунальне підприємство до кінця року займається вивезенням сміття від населення. Тому зараз комунальники намагаються «розрулити» дане питання.«По конкурсу по певних будинках управителем було визначено КП «Верес», яке станом на сьогодні до 01:01:19 року має вилучити зі свого тарифу по управлінню таку послугу як вивіз сміття. Вивозити на території міста має право лише перший або другий ЖЕКи за результатами нашого останнього конкурсу.Тобто в мікрорайоні Володимирської зараз будемо працювати з КП «Верес» по тих будинках, які там розміщені, щоб вони вилучали з переліку цю послугу, мешканці заключали договори з ЖЕКом №2. І тоді будемо пробувати, дивитися, як населення реагує на збір сміття на контейнерних майданчиках», – роз’яснив Андрій Товстига.

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