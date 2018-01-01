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«Західний Олімп» пропонує сучасні квартири за доступними цінами поблизу Луцька. ФОТО*

«Західний Олімп» пропонує сучасні квартири за доступними цінами поблизу Луцька. ФОТО*
Комфортабельні квартири, що мають зручне розташування та незабутні краєвиди на заміську природу, пропонують придбати за доступними цінами та, навіть, у розстрочку.

ЖК «Західний Олімп», що знаходиться поблизу Луцька у селі Тарасове, завершує першу чергу будівництва сучасних енергоефективних будинків. Наразі вже два будинки комплексу хизуються новенькими фасадами та закликають потенційних покупців оглянути їх наповнення.

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Однокімнатні та двокімнатні квартири комплексу вже практично готові до заселення: тут підведена каналізація та вода, проведене світло та газ, встановленні надійні двері, біліє новенька штукатурка та рівна стяжка у помешканнях.

Здача квартир в експлуатацію відбудеться у кінці 2018 року. Їх вартість – від 12 500 тисяч гривень за м2.

У першій черзі представленні однокімнатні,

«Західний Олімп» пропонує сучасні квартири за доступними цінами поблизу Луцька. ФОТО*
«Західний Олімп» пропонує сучасні квартири за доступними цінами поблизу Луцька. ФОТО*
«Західний Олімп» пропонує сучасні квартири за доступними цінами поблизу Луцька. ФОТО*


а також двокімнатні квартири.

«Західний Олімп» пропонує сучасні квартири за доступними цінами поблизу Луцька. ФОТО*
«Західний Олімп» пропонує сучасні квартири за доступними цінами поблизу Луцька. ФОТО*
«Західний Олімп» пропонує сучасні квартири за доступними цінами поблизу Луцька. ФОТО*


До слова, будівельники розпочали також зведення другої черги будинків, які будуть готові до здачі у кінці наступного року. А це – ще два будинки, у яких на покупців чекає ще більше цікавих пропозицій, зокрема дворівневі квартири.

Тут вартість квартир дещо відрізняється: від 12 500 гривень за м2 коштують квартири 1-4 поверхів та від 11 500 гривень за м2 дворівневі квартири п’ятого поверху, розроблені за індивідуальними проектами. Квартири 2 черг можна придбати у розстрочку на 14 місяців.

Третя черга будівництва буде завершена у кінці 2020 року. Вартість квартир 1-4 поверхів становить від 11 900 гривень за м2. А дворівневі квартири 5 поверху, розроблені знову ж таки за індивідуальними проектами, вартують від 11 500 гривень за м2. Квартири 3 черги можна придбати у розстрочку на 26 місяців.

Забудовники запевняють – власники квартир залишаться задоволені вибором помешкання, адже будинки зведенні з якісних та перевірених матеріалів та мають зручне розташування – неподалік розміщенні усі важливі інфраструктурні об’єкти.

Великою перевагою ЖК «Західний Олімп» є і те, що попри близькість до центру міста, мешканці відчуватимуть заміську тишу та спокій. З вікон власникам квартир відкриваються краєвиди на озера, біля яких у вільний час можна влаштовувати сімейні відпочинки. Окрім того, всього за 1 кілометр від будинків розміщена база відпочинку «Боголюби».

«Західний Олімп» пропонує сучасні квартири за доступними цінами поблизу Луцька. ФОТО*
«Західний Олімп» пропонує сучасні квартири за доступними цінами поблизу Луцька. ФОТО*
«Західний Олімп» пропонує сучасні квартири за доступними цінами поблизу Луцька. ФОТО*


Наразі у «Західному Олімпі» розпочали проводити благоустрій території, а також вже розширили проїжджу частину задля зручності усіх місцевих мешканців.




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Теги: Західний Олімп, будівництво
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