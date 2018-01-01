Кінохеловін у кінотеатрі «Premier City»*
Сьогодні, 18:37
Тільки 31 жовтня у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity» - Кінохеловін!
Ніч фільмів жахів, що ще довго триматимуть Вас у заручниках страху. Сеанси найстрашнішого слешера за останнє десятиріччя «Хелловін» о 22:20, 23:20 та 00:20.
Вам вже боязко? Нам теж.
Давайте разом переглядати фільми жахів у кінотеатрі «Premier City».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ніч фільмів жахів, що ще довго триматимуть Вас у заручниках страху. Сеанси найстрашнішого слешера за останнє десятиріччя «Хелловін» о 22:20, 23:20 та 00:20.
Вам вже боязко? Нам теж.
Давайте разом переглядати фільми жахів у кінотеатрі «Premier City».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 жовтня
Сьогодні, 19:00
У Києві вибухнув невідомий предмет: чоловіка госпіталізували
Сьогодні, 18:44
Кінохеловін у кінотеатрі «Premier City»*
Сьогодні, 18:37
Лучани можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові. ФОТО
Сьогодні, 18:31
У Ковелі побудують майданчики для роздільного сміття
Сьогодні, 18:28