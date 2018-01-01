Кінохеловін у кінотеатрі «Premier City»*





Ніч фільмів жахів, що ще довго триматимуть Вас у заручниках страху. Сеанси найстрашнішого слешера за останнє десятиріччя «Хелловін» о 22:20, 23:20 та 00:20.



Вам вже боязко? Нам теж.

Давайте разом переглядати фільми жахів у кінотеатрі «Premier City».







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