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Кінохеловін у кінотеатрі «Premier City»*

Кінохеловін у кінотеатрі «Premier City»*
Тільки 31 жовтня у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity» - Кінохеловін!

Ніч фільмів жахів, що ще довго триматимуть Вас у заручниках страху. Сеанси найстрашнішого слешера за останнє десятиріччя «Хелловін» о 22:20, 23:20 та 00:20.

Вам вже боязко? Нам теж.
Давайте разом переглядати фільми жахів у кінотеатрі «Premier City».

Кінохеловін у кінотеатрі «Premier City»*


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Теги: Порт сіті
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