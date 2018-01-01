Руда, пухнаста і схожа на кульку: показали пернату мешканку природного парку на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:35
У мережі з'явилися знімки пташки вільшанки, яка мешкає у природному парку на Волині.
Про це написав на офіційній сторінці Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".
Вільшанка – птах розміром з горобця. Має округлу форму тіла, рихле оперення і характерний вигляд: яскрава помаранчево-червона пляма охоплює груди, горло, “щоки” і лоб. Черево і підхвістя білуваті. Дзьоб чорний. Ноги бурі, тонкі, високі і широко розставлені.
Постава пряма, крила дещо опущені. З розпушеним оперенням, особливо взимку, шию не видно і птах схожий на кульку. Молодий птах зверху бурий, з рудуватими плямами. Пера горла, вола, грудей і боків тулуба рудувато-вохристі, з темно-бурою облямівкою.
Довідково:
На землі вільшанка малопомітна і, користуючись цим, вона майже весь час тримається знизу. Тут вона годується різноманітними дрібними гусеницями, жуками, метеликами, під опалим минулорічним листям знаходить дрібних земляних черв'яків, з зелені кущів знімає слимаків, тлю та інших листоїдів-шкідників. На парканах і стінах будинків розшукує павуків і висячих лялечок денних метеликів. Ловить мух, комарів, проте літаючих комах переслідує гірше, ніж бігаючих. Неперетравлені тверді залишки комах вона викидає через рот у вигляді пелеток. В кінці літа і осінню вільшанка починає споживати ягоди – чорницю, ялівець, черемху, смородину, дерен, крушину та інші. Вільшанка довірлива до людини і допитлива, проте не терпить своїх родичів і яро захищає свою територію. Самці досить гарно співають у вечірні години, а також після настання темряви.
Вільшанка – надзвичайно корисний птах лісів, садів і парків, оскільки поїдає велику кількість шкідників-листоїдів. Вид занесений до Бернської конвенції (додаток 2), Боннської конвенції (додаток 2) та до переліку видів, що знаходяться під опікою Європейської спілки з охорони навколишнього середовища.
Фото працівників парку
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Про це написав на офіційній сторінці Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".
Вільшанка – птах розміром з горобця. Має округлу форму тіла, рихле оперення і характерний вигляд: яскрава помаранчево-червона пляма охоплює груди, горло, “щоки” і лоб. Черево і підхвістя білуваті. Дзьоб чорний. Ноги бурі, тонкі, високі і широко розставлені.
Постава пряма, крила дещо опущені. З розпушеним оперенням, особливо взимку, шию не видно і птах схожий на кульку. Молодий птах зверху бурий, з рудуватими плямами. Пера горла, вола, грудей і боків тулуба рудувато-вохристі, з темно-бурою облямівкою.
Довідково:
На землі вільшанка малопомітна і, користуючись цим, вона майже весь час тримається знизу. Тут вона годується різноманітними дрібними гусеницями, жуками, метеликами, під опалим минулорічним листям знаходить дрібних земляних черв'яків, з зелені кущів знімає слимаків, тлю та інших листоїдів-шкідників. На парканах і стінах будинків розшукує павуків і висячих лялечок денних метеликів. Ловить мух, комарів, проте літаючих комах переслідує гірше, ніж бігаючих. Неперетравлені тверді залишки комах вона викидає через рот у вигляді пелеток. В кінці літа і осінню вільшанка починає споживати ягоди – чорницю, ялівець, черемху, смородину, дерен, крушину та інші. Вільшанка довірлива до людини і допитлива, проте не терпить своїх родичів і яро захищає свою територію. Самці досить гарно співають у вечірні години, а також після настання темряви.
Вільшанка – надзвичайно корисний птах лісів, садів і парків, оскільки поїдає велику кількість шкідників-листоїдів. Вид занесений до Бернської конвенції (додаток 2), Боннської конвенції (додаток 2) та до переліку видів, що знаходяться під опікою Європейської спілки з охорони навколишнього середовища.
Фото працівників парку
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