Руда, пухнаста і схожа на кульку: показали пернату мешканку природного парку на Волині. ФОТО

У мережі з'явилися знімки пташки вільшанки, яка мешкає у природному парку на Волині.Про це написав на офіційній сторінці Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".Вільшанка – птах розміром з горобця. Має округлу форму тіла, рихле оперення і характерний вигляд: яскрава помаранчево-червона пляма охоплює груди, горло, “щоки” і лоб. Черево і підхвістя білуваті. Дзьоб чорний. Ноги бурі, тонкі, високі і широко розставлені.Постава пряма, крила дещо опущені. З розпушеним оперенням, особливо взимку, шию не видно і птах схожий на кульку. Молодий птах зверху бурий, з рудуватими плямами. Пера горла, вола, грудей і боків тулуба рудувато-вохристі, з темно-бурою облямівкою.