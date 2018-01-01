Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку





Архітектурний конкурс тривав з 16 травня до 1 жовтня. Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що в у конкурсі взяли участь чотири учасника, - пише



Конкурсні роботи з початку наступного тижня (22 жовтня – К.) розмістять в галереї мистецтв, що на вулиці Лесі Українки, де всі охочі зможуть детальніше ознайомитись з роботами авторів.



Також невдовзі має бути засідання журі конкурсу, яке складається з представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, членів творчих професіональних спілок України, архітекторів, урбаністів, митців тощо. Журі шляхом голосування визначить переможців. Варто зазначити, що призових місць є три. Відповідно до умов призовий фонд конкурсу складає 225 тисяч гривень й визначено три премії за три призових місця:



Перше місце – 100 000 грн.



Друге місце – 75 000 грн.



Третє місце – 50 000 грн.



Веніамін Туз також сказав, що може бути й так, що переможця може і не бути. Втім саме журі має оцінити та визначитись з роботами.



"Ми сподівались на більш фаховий рівень", - сказав Веніамін Туз.





Лучан запрошують в галерею мистецтв, де вже з наступного тижня можна буде детальніше ознайомитись з конкурсними роботами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершився всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращий проект облаштування території в межах Старого міста, прилеглої до замку.Архітектурний конкурс тривав з 16 травня до 1 жовтня. Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що в у конкурсі взяли участь чотири учасника, - пише Конкурент Конкурсні роботи з початку наступного тижня (22 жовтня – К.) розмістять в галереї мистецтв, що на вулиці Лесі Українки, де всі охочі зможуть детальніше ознайомитись з роботами авторів.Також невдовзі має бути засідання журі конкурсу, яке складається з представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, членів творчих професіональних спілок України, архітекторів, урбаністів, митців тощо. Журі шляхом голосування визначить переможців. Варто зазначити, що призових місць є три. Відповідно до умов призовий фонд конкурсу складає 225 тисяч гривень й визначено три премії за три призових місця:Перше місце – 100 000 грн.Друге місце – 75 000 грн.Третє місце – 50 000 грн.Веніамін Туз також сказав, що може бути й так, що переможця може і не бути. Втім саме журі має оцінити та визначитись з роботами."Ми сподівались на більш фаховий рівень", - сказав Веніамін Туз.Лучан запрошують в галерею мистецтв, де вже з наступного тижня можна буде детальніше ознайомитись з конкурсними роботами.

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