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Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку

Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку
Завершився всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращий проект облаштування території в межах Старого міста, прилеглої до замку.

Архітектурний конкурс тривав з 16 травня до 1 жовтня. Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що в у конкурсі взяли участь чотири учасника, - пише Конкурент.

Конкурсні роботи з початку наступного тижня (22 жовтня – К.) розмістять в галереї мистецтв, що на вулиці Лесі Українки, де всі охочі зможуть детальніше ознайомитись з роботами авторів.

Також невдовзі має бути засідання журі конкурсу, яке складається з представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, членів творчих професіональних спілок України, архітекторів, урбаністів, митців тощо. Журі шляхом голосування визначить переможців. Варто зазначити, що призових місць є три. Відповідно до умов призовий фонд конкурсу складає 225 тисяч гривень й визначено три премії за три призових місця:

Перше місце – 100 000 грн.

Друге місце – 75 000 грн.

Третє місце – 50 000 грн.

Веніамін Туз також сказав, що може бути й так, що переможця може і не бути. Втім саме журі має оцінити та визначитись з роботами.

"Ми сподівались на більш фаховий рівень", - сказав Веніамін Туз.


Лучан запрошують в галерею мистецтв, де вже з наступного тижня можна буде детальніше ознайомитись з конкурсними роботами.
Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку
Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку
Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку
Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку
Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку
Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку
Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку
Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку
Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку
Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку
Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку
Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку
Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку
Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку
Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку
Як пропонують облаштувати територію в межах Старого ринку у Луцьку

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Теги: Старий ринок, Луцьк
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