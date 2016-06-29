Батьки вбитої Каті Литкіної з Нововолинська шукають свідків злочину

Катерини Литкіної з Нововолинська шукають нових свідків убивства своєї доньки.



До інтернет-видання Вікторія Литкіна з проханням допомогти розшукати свідків вбивства.



Рідні дівчини просять свідків відгукнутися. Батьки висловлюють прохання до усіх, кому відомі факти стосовно останніх місць перебування їх доньки та осіб, з якими вона знаходилась, повідомити про них.



Нагадаємо, що 1-го серпня у Ковельському міськрайонному суді при розгляді справи про вбивство Катерини Литкіної за ухвалою колегії суддів були об’єднані матеріали кримінальних проваджень щодо обох обвинувачених у важкому злочині.



Наступне судове засідання відбулося 14-го вересня у Ковелі, розповіла потерпіла Вікторія Литкіна. На питання судді, чи визнають підсудні себе винними, один з них, користуючись послугами перекладача, сказав, що частково так. Натомість інший відповів, що не визнає своєї вини у скоєному злочині.



Суд продовжив термін тримання під вартою підсудним на 60 днів.



Як повідомляє потерпіла сторона, наступне засідання відбудеться у Ковельському міськрайонному суді 2-го листопада.

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