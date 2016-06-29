вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Батьки вбитої Каті Литкіної з Нововолинська шукають свідків злочину

Батьки вбитої Каті Литкіної з Нововолинська шукають свідків злочину
Батьки вбитої Катерини Литкіної з Нововолинська шукають нових свідків убивства своєї доньки.

До інтернет-видання «БУГ» звернулась мама Катерини Вікторія Литкіна з проханням допомогти розшукати свідків вбивства.

Рідні дівчини просять свідків відгукнутися. Батьки висловлюють прохання до усіх, кому відомі факти стосовно останніх місць перебування їх доньки та осіб, з якими вона знаходилась, повідомити про них.

Нагадаємо, що 1-го серпня у Ковельському міськрайонному суді при розгляді справи про вбивство Катерини Литкіної за ухвалою колегії суддів були об’єднані матеріали кримінальних проваджень щодо обох обвинувачених у важкому злочині.

Наступне судове засідання відбулося 14-го вересня у Ковелі, розповіла потерпіла Вікторія Литкіна. На питання судді, чи визнають підсудні себе винними, один з них, користуючись послугами перекладача, сказав, що частково так. Натомість інший відповів, що не визнає своєї вини у скоєному злочині.

Суд продовжив термін тримання під вартою підсудним на 60 днів.

Як повідомляє потерпіла сторона, наступне засідання відбудеться у Ковельському міськрайонному суді 2-го листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Катя Литкіна, вбивство, суд, підозрювані, пошук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дороговартісні операції та відновлення санаторію: як Савченко приймав громадян
Сьогодні, 16:21
У Нововолинську почали оформляти закордонні паспорти
Сьогодні, 16:07
Батьки вбитої Каті Литкіної з Нововолинська шукають свідків злочину
Сьогодні, 15:58
Врятований з пательні: гігантського коропа випустили в озеро на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:52
Руда, пухнаста і схожа на кульку: показали пернату мешканку природного парку на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:35
Схожі новини
Справа Каті Литкіної: у Ковелі судять обвинувачених Справа Каті Литкіної: у Ковелі судять обвинувачених
15 червень, 11:48
Підозрюваного у вбивстві Каті Литкіної, якого екстрадують зі Словенії, судитимуть у Луцьку Підозрюваного у вбивстві Каті Литкіної, якого екстрадують зі Словенії, судитимуть у Луцьку
23 квітень, 15:53
Резонансна справа у вбивстві Каті Литкіної: другого підозрюваного екстрадують із Словенії Резонансна справа у вбивстві Каті Литкіної: другого підозрюваного екстрадують із Словенії
23 квітень, 10:01
Підозрювані у вбивстві луцького СБУшника ще 60 діб проведуть за ґратами Підозрювані у вбивстві луцького СБУшника ще 60 діб проведуть за ґратами
29 червень, 2016, 18:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Масовий розстріл у Керчі: опублікували фото загиблих
Сьогодні, 16:37
 0
У Луцьку озброєний чоловік в масці намагався пограбувати «ШвидкоГроші». ФОТО
Сьогодні, 16:36
 0
Дороговартісні операції та відновлення санаторію: як Савченко приймав громадян
Сьогодні, 16:21
 0
У Нововолинську почали оформляти закордонні паспорти
Сьогодні, 16:07
 0
Батьки вбитої Каті Литкіної з Нововолинська шукають свідків злочину
Сьогодні, 15:58
 0
Медіа
відео
1/8