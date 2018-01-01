У Нововолинську почали оформляти закордонні паспорти





Громадяни України мають змогу оформити там закордонні біометричні паспорти та ID-картки, - пише



18-го жовтня у ЦНАПі відбулося офіційне представлення нових послуг. Із міського бюджету виділили 550 тисяч гривень для закупівлі через систему Прозорро всього необхідного обладнання, яке відповідає вимогами Міграційної служби України.





Мешканці Нововолинська та будь-якої території України мають змогу в ЦНАПі, що знаходиться на першому поверсі адмінбудівлі Нововолинської міської ради, оформити паспорт для виїзду з закордон з електронним носієм та паспорт громадянина України у формі ID-картки.



Начальник ЦНАПу Алла Ковальчук зазначила, що у зв’язку із введенням нової послуги, змінюється час роботи. Прийом документів будуть здійснювати протягом 5-ти робочих, без обідньої перерви, а два дні на тиждень ЦНАП працюватиме 3 8:00 до 20:00. Це зробили для зручності відвідувачів, які зможуть прийти і в робочий час під час обіду і після роботи.



“Щоб запустити видачу паспортів у нас потрібно було виконати багато роботи. Отримати доступ до персональних даних, закупити спеціальну апаратуру – сучасну робочу станцію.



Людина, яка бажає отримати паспорт для виїзду за кордон з електронним носієм, приходить до ЦНАПу та отримує перелік документів і номер рахунку, на який можна буде оплатити послугу. Разом з цим талон, де вказується час прийому. Під час здачі документів на місці беруться відбитки, робиться фото, отримується підпис. Все згідно вимог для видачі біометричного паспорту.



В тестовому режимі ми працюємо тиждень і за цей час прийнято 18 людей”, – розповідає начальник ЦНАПу.







Міський голова Віктор Сапожніков зазначив, що ця подія для нього приємність. Мер колись таку систему надання послуг, яка зараз є у міському ЦНАПі, бачив у Європі, а тепер це доступно всім мешканцям та гостям Нововолинська.



“Нововолинський ЦНАП один з кращих в області. Ми починали з одної половини, сьогодні їх дві і тепер тут видаватимуть закордонні паспорти. Відкрита система обслуговування – це швидкість та доступність послуг, без різних махінацій”, – зазначив Сапожніков.



На офіційному відкритті нового сектору був присутній начальник управління Державної міграційної служби у Волинській області Іван Войцешук. Він зауважив, що ЦНАП розвантажить міграційну службу в видачі закордонних паспортів.



Тому, відтепер закордонний паспорт та ID-картку можна буде отримати і в Нововолинському відділі Державної міграційної служби і в ЦНАПі.



Закордонний паспорт буде коштувати громадянам 557 гривень, якщо в терміновому порядку – 810 гривень. Видано його буде протягом 20-ти днів або 10-ти, якщо терміново.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинському центрі надання адміністративних послуг відкрився новий сектор з оформлення біометричних документів.Громадяни України мають змогу оформити там закордонні біометричні паспорти та ID-картки, - пише Буг 18-го жовтня у ЦНАПі відбулося офіційне представлення нових послуг. Із міського бюджету виділили 550 тисяч гривень для закупівлі через систему Прозорро всього необхідного обладнання, яке відповідає вимогами Міграційної служби України.Мешканці Нововолинська та будь-якої території України мають змогу в ЦНАПі, що знаходиться на першому поверсі адмінбудівлі Нововолинської міської ради, оформити паспорт для виїзду з закордон з електронним носієм та паспорт громадянина України у формі ID-картки.Начальник ЦНАПузазначила, що у зв’язку із введенням нової послуги, змінюється час роботи. Прийом документів будуть здійснювати протягом 5-ти робочих, без обідньої перерви, а два дні на тиждень ЦНАП працюватиме 3 8:00 до 20:00. Це зробили для зручності відвідувачів, які зможуть прийти і в робочий час під час обіду і після роботи.“Щоб запустити видачу паспортів у нас потрібно було виконати багато роботи. Отримати доступ до персональних даних, закупити спеціальну апаратуру – сучасну робочу станцію.Людина, яка бажає отримати паспорт для виїзду за кордон з електронним носієм, приходить до ЦНАПу та отримує перелік документів і номер рахунку, на який можна буде оплатити послугу. Разом з цим талон, де вказується час прийому. Під час здачі документів на місці беруться відбитки, робиться фото, отримується підпис. Все згідно вимог для видачі біометричного паспорту.В тестовому режимі ми працюємо тиждень і за цей час прийнято 18 людей”, – розповідає начальник ЦНАПу.Міський голова Віктор Сапожніков зазначив, що ця подія для нього приємність. Мер колись таку систему надання послуг, яка зараз є у міському ЦНАПі, бачив у Європі, а тепер це доступно всім мешканцям та гостям Нововолинська.“Нововолинський ЦНАП один з кращих в області. Ми починали з одної половини, сьогодні їх дві і тепер тут видаватимуть закордонні паспорти. Відкрита система обслуговування – це швидкість та доступність послуг, без різних махінацій”, – зазначив Сапожніков.На офіційному відкритті нового сектору був присутній начальник управління Державної міграційної служби у Волинській області Іван Войцешук. Він зауважив, що ЦНАП розвантажить міграційну службу в видачі закордонних паспортів.Тому, відтепер закордонний паспорт та ID-картку можна буде отримати і в Нововолинському відділі Державної міграційної служби і в ЦНАПі.Закордонний паспорт буде коштувати громадянам 557 гривень, якщо в терміновому порядку – 810 гривень. Видано його буде протягом 20-ти днів або 10-ти, якщо терміново.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію