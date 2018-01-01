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Масовий розстріл у Керчі: опублікували фото загиблих

Масовий розстріл у Керчі: опублікували фото загиблих
У мережі оприлюднили перші фотографії жертв масового вбивства студентів Керченського політехнічного коледжу.

Знімки двох викладачів, Анастасії та Світлани Бакланової, опублікували на каналі Mash у Telegram. Зазначається, що жінки були родичками, - пише Обозреватель.

"Це Настя і Світлана Бакланові — донька з мамою. Обидві — викладачі в керченському політесі. Обидві загинули вчора під час стрілянини. Світлана Юріївна була завучем і 26 років викладала у коледжі математику. Її донька вчила дітей суспільствознавству", — повідомили в соцмережі.
Світлана та Анастасія Бакланові
Світлана та Анастасія Бакланові


З'ясувалося також, що і батько Насті Бакланової працював у цьому ж коледжі. Під час нападу він перебував у підсобці, що й врятувало йому життя.

Ще однією жертвою вбивці, за інформацією Mash, став Сергій Степаненко. У коледж він поступив, щоб мати можливість заробляти й допомагати родині.

"Хотів отримати робітничу спеціальність, приносити додому гроші. Хороший, скромний хлопець", — розповіли про загиблого в соцмережі.
Загиблий Сергій Степаненко
Загиблий Сергій Степаненко

Також під час нападу загинув Єгор Перепьолкін, який переїхав у Керч із Челябінська. Після закінчення навчання хотів повернутися назад і піти в армію. У день трагедії дзвонив другу й говорив, що не хоче йти в коледж, але мусить.


Крім цього, стало відомо, що зниклі студентки Аліна, Аня і Ксенія були знайдені мертвими. Їхні тіла виявили вранці 18 жовтня.
Масовий розстріл у Керчі: опублікували фото загиблих


Вранці 18 жовтня померла 17-річна Вікторія Демчук. Дівчина перебувала в тяжкому стані, тож її вирішили перевезти на медичному гелікоптері у Москву. Однак вона загинула під час перельоту.
Вікторія Демчук
Вікторія Демчук

Нагадаємо, що від рук 16-річного Владислава Рослякова загинула 21 особа. Хлопець прийшов у коледж із рушницею і саморобними вибуховими пристроями, й розстрілював усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 особи й травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.

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Теги: Керч, фото, стрілянина
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