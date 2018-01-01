Масовий розстріл у Керчі: опублікували фото загиблих





Знімки двох викладачів, Анастасії та Світлани Бакланової, опублікували на каналі Mash у Telegram. Зазначається, що жінки були родичками, - пише



"Це Настя і Світлана Бакланові — донька з мамою. Обидві — викладачі в керченському політесі. Обидві загинули вчора під час стрілянини. Світлана Юріївна була завучем і 26 років викладала у коледжі математику. Її донька вчила дітей суспільствознавству", — повідомили в соцмережі.

Світлана та Анастасія Бакланові



З'ясувалося також, що і батько Насті Бакланової працював у цьому ж коледжі. Під час нападу він перебував у підсобці, що й врятувало йому життя.



Ще однією жертвою вбивці, за інформацією Mash, став Сергій Степаненко. У коледж він поступив, щоб мати можливість заробляти й допомагати родині.



"Хотів отримати робітничу спеціальність, приносити додому гроші. Хороший, скромний хлопець", — розповіли про загиблого в соцмережі.

Загиблий Сергій Степаненко

Також під час нападу загинув Єгор Перепьолкін, який переїхав у Керч із Челябінська. Після закінчення навчання хотів повернутися назад і піти в армію. У день трагедії дзвонив другу й говорив, що не хоче йти в коледж, але мусить.





Крім цього, стало відомо, що зниклі студентки Аліна, Аня і Ксенія були знайдені мертвими. Їхні тіла виявили вранці 18 жовтня.





Вранці 18 жовтня померла 17-річна Вікторія Демчук. Дівчина перебувала в тяжкому стані, тож її вирішили перевезти на медичному гелікоптері у Москву. Однак вона загинула під час перельоту.

Вікторія Демчук

Нагадаємо, що від рук 16-річного Владислава Рослякова загинула 21 особа. Хлопець прийшов у коледж із рушницею і саморобними вибуховими пристроями, й розстрілював усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.



Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 особи й травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі оприлюднили перші фотографії жертв масового вбивства студентів Керченського політехнічного коледжу.Знімки двох викладачів, Анастасії та Світлани Бакланової, опублікували на каналі Mash у Telegram. Зазначається, що жінки були родичками, - пише Обозреватель "Це Настя і Світлана Бакланові — донька з мамою. Обидві — викладачі в керченському політесі. Обидві загинули вчора під час стрілянини. Світлана Юріївна була завучем і 26 років викладала у коледжі математику. Її донька вчила дітей суспільствознавству", — повідомили в соцмережі.З'ясувалося також, що і батько Насті Бакланової працював у цьому ж коледжі. Під час нападу він перебував у підсобці, що й врятувало йому життя.Ще однією жертвою вбивці, за інформацією Mash, став Сергій Степаненко. У коледж він поступив, щоб мати можливість заробляти й допомагати родині."Хотів отримати робітничу спеціальність, приносити додому гроші. Хороший, скромний хлопець", — розповіли про загиблого в соцмережі.Також під час нападу загинув Єгор Перепьолкін, який переїхав у Керч із Челябінська. Після закінчення навчання хотів повернутися назад і піти в армію. У день трагедії дзвонив другу й говорив, що не хоче йти в коледж, але мусить.Крім цього, стало відомо, що зниклі студентки Аліна, Аня і Ксенія були знайдені мертвими. Їхні тіла виявили вранці 18 жовтня.Вранці 18 жовтня померла 17-річна Вікторія Демчук. Дівчина перебувала в тяжкому стані, тож її вирішили перевезти на медичному гелікоптері у Москву. Однак вона загинула під час перельоту.Нагадаємо, що від рук 16-річного Владислава Рослякова загинула 21 особа. Хлопець прийшов у коледж із рушницею і саморобними вибуховими пристроями, й розстрілював усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 особи й травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.

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