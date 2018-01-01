Чи існують журналістські стандарти для волинських ЗМІ? ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Чи існує свобода слова в засобах масової інформації? Як і на скільки залежні інформаційний ресурси від своїх власників? Як відрізнити фейкові новини та чи потрібні стандарти в журналістиці?
Відповіді на ці та інші питання дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE цієї п’ятниці, 19 жовтня, о 17:35, а також у неділю о 19:00 на телеканалі «UA: Волинь».
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Відповіді на ці та інші питання дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE цієї п’ятниці, 19 жовтня, о 17:35, а також у неділю о 19:00 на телеканалі «UA: Волинь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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