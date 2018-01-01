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Чи існують журналістські стандарти для волинських ЗМІ? ВІДЕО

Чи існують журналістські стандарти для волинських ЗМІ? ВІДЕО
Чи існує свобода слова в засобах масової інформації? Як і на скільки залежні інформаційний ресурси від своїх власників? Як відрізнити фейкові новини та чи потрібні стандарти в журналістиці?

Відповіді на ці та інші питання дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE цієї п’ятниці, 19 жовтня, о 17:35, а також у неділю о 19:00 на телеканалі «UA: Волинь».


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Теги: Протилежний погляд LIVE
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