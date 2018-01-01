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Фермер з Волині отримав овець, яких він виграв на шоу «Громада на мільйон». ФОТО

Фермер з Волині отримав овець, яких він виграв на шоу «Громада на мільйон». ФОТО
До волинського фермера Олександра Джуса привезли 30 овець породи Меринос, які той виграв на телешоу «Громада на мільйон».

Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомила голова громади Олена Твердохліб.

«Щиро вітаю Сашу Джуса!
Овечки породи Меринос приїхали сьогодні в Княгининок!» – йдеться у дописі.

Нагадаємо, овець на проекті розігрував власник найбільшої у Східній Європі ферми, де вирощують елітних овець Дмитро Огньов.

Щоб виграти овець, кожна ОТГ мала збудувати для них кошару.

Кошара мусила відповідати строгим умовам утримання: мати велику площу, необхідно було провести чисту воду, забезпечити вентиляцією, вівці повинні отримувати природнє сонячне проміння й у кошарі не повинно бути протягів.

Отож, Олександр Джус успішно впорався із завданням.
Фермер з Волині отримав овець, яких він виграв на шоу «Громада на мільйон». ФОТО
Фермер з Волині отримав овець, яких він виграв на шоу «Громада на мільйон». ФОТО
Фермер з Волині отримав овець, яких він виграв на шоу «Громада на мільйон». ФОТО
Фермер з Волині отримав овець, яких він виграв на шоу «Громада на мільйон». ФОТО

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Теги: шоу, Громада на мільйон, Княгининок, тварина
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