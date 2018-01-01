Фермер з Волині отримав овець, яких він виграв на шоу «Громада на мільйон». ФОТО
Сьогодні, 17:17
До волинського фермера Олександра Джуса привезли 30 овець породи Меринос, які той виграв на телешоу «Громада на мільйон».
Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомила голова громади Олена Твердохліб.
«Щиро вітаю Сашу Джуса!
Овечки породи Меринос приїхали сьогодні в Княгининок!» – йдеться у дописі.
Нагадаємо, овець на проекті розігрував власник найбільшої у Східній Європі ферми, де вирощують елітних овець Дмитро Огньов.
Щоб виграти овець, кожна ОТГ мала збудувати для них кошару.
Кошара мусила відповідати строгим умовам утримання: мати велику площу, необхідно було провести чисту воду, забезпечити вентиляцією, вівці повинні отримувати природнє сонячне проміння й у кошарі не повинно бути протягів.
Отож, Олександр Джус успішно впорався із завданням.
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Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомила голова громади Олена Твердохліб.
«Щиро вітаю Сашу Джуса!
Овечки породи Меринос приїхали сьогодні в Княгининок!» – йдеться у дописі.
Нагадаємо, овець на проекті розігрував власник найбільшої у Східній Європі ферми, де вирощують елітних овець Дмитро Огньов.
Щоб виграти овець, кожна ОТГ мала збудувати для них кошару.
Кошара мусила відповідати строгим умовам утримання: мати велику площу, необхідно було провести чисту воду, забезпечити вентиляцією, вівці повинні отримувати природнє сонячне проміння й у кошарі не повинно бути протягів.
Отож, Олександр Джус успішно впорався із завданням.
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