В Україні посилять контроль за призначенням субсидій: що будуть враховувати





Щоб ефективніше використовувати гроші і не субсидіювати забезпечених громадян, Мінсоцполітики хоче краще контролювати призначення субсидій. Для цього залучатимуть і державу, і громадян, - пише



Про це під час прес-брифінгу повідомив генеральний директор Директорату сім'ї та соціальної підтримки Мінсоцполітики Віталій Музиченко.



"Раніше ми вивчали доходи претендентів на отримання субсидій, а тепер це – вивчення майнового стану домогосподарства, – нагадав Музиченко.



Це значить, що якщо ви купуте, наприклад, нерухомість, або маєте якісь інші великі покупки, вашу субсидію можуть переглянути. Мінсоц вже створив відкритий реєстр отримувачів субсидій, де є інформація про домогосподарства, яким зараз призначено або які раніше отримували субсидію. Також діє "гаряча лінія" (1545), куди громадяни можуть повідомити інформацію про отримувачів субсидій, чий майновий стан значно кращий, ніж вони декларують перед Мінсоцполітики. Далі будь-яку інформацію, яка надходитиме, Мінсоц перевірятиме і надаватиме органам, які призначають субсидії на місцях.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За підрахунками Міністерства соціальної політики до 10% бюджетних грошей, які виділяються на субсидії, можуть надаватися тим, хто насправді не потребує соціальної підтримки.Щоб ефективніше використовувати гроші і не субсидіювати забезпечених громадян, Мінсоцполітики хоче краще контролювати призначення субсидій. Для цього залучатимуть і державу, і громадян, - пише 24 канал Про це під час прес-брифінгу повідомив генеральний директор Директорату сім'ї та соціальної підтримки Мінсоцполітики"Раніше ми вивчали доходи претендентів на отримання субсидій, а тепер це – вивчення майнового стану домогосподарства, – нагадав Музиченко.Це значить, що якщо ви купуте, наприклад, нерухомість, або маєте якісь інші великі покупки, вашу субсидію можуть переглянути. Мінсоц вже створив відкритий реєстр отримувачів субсидій, де є інформація про домогосподарства, яким зараз призначено або які раніше отримували субсидію. Також діє "гаряча лінія" (1545), куди громадяни можуть повідомити інформацію про отримувачів субсидій, чий майновий стан значно кращий, ніж вони декларують перед Мінсоцполітики. Далі будь-яку інформацію, яка надходитиме, Мінсоц перевірятиме і надаватиме органам, які призначають субсидії на місцях.

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