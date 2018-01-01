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19 жовтня на Волині: гортаючи календар

19 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження цього дня святкують головний редактор газети «Волинь-нова» Олександр Згоранець(на фото).

Також сьогодні день народження відзначає колишній депутат Волинської обласної ради Іван Смітюх , вокалістка гурту ФлайzZzа Алла Новак, американський актор і режисер, який народився на Волині, Святослав Новицький.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

У Луцьку цього дня у 1990 році зареєстрували газету «Волинська реклама».

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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