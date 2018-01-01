На Волині розшукують зниклого львів'янина. ФОТО





Зазначають, що чоловік лікувався у центрі «Свобода», що у селі Підгородне Любомльського району. Ігор Комшук – 03.03.1965 року народження, – пише



Чоловік зник ще 13 жовтня та до цих пір не повернувся.



Прикмети: високо росту, обличчя овальної форми, блідого кольору, волосся пряме та сиве, зловживає спиртними напоями, був одягнутий у робочий одяг.



В разі отримання будь-якої інформації стосовно можливого місця перебування розшукуваного просять терміново повідомити на електронну адресу –



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