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Лучани можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові. ФОТО

Лучани можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові. ФОТО
У Луцьку стартував національний проект мобільних медичних скринінгів, завдяки якому жителі мають можливість безкоштовно перевірити кров на вміст цукру, а також рівень артеріального тиску.

Проект у Луцьку реалізовує волинський осередок «Об’єднання «Самопоміч» спільно з громадською організацією «Всеукраїнське об’єднання захисту медичних працівників».

Депутат Луцької міської ради від фракції «Самопоміч» Юлія Вусенко розповіла, що мобільні медичні скринінги працюють в рамках проекту «Самопомочі» «Медицина для людей». За словами Вусенко, цукровий діабет – поширене в Україні захворювання. Утім, українці ставляться до нього дещо байдуже, адже чимало людей жодного разу не вимірювали рівень цукру в крові.

До реалізації проекту долучився й депутат міськради Микола Собуцький. Він розповів, що сьогодні, 18 жовтня, мобільний медичний скринінг для вимірювання рівня цукру у крові діяв на вулиці Львівській і мав неабиякий попит серед населення. Так, лише за півдня майже сотня лучан перевірила кров на рівень цукру. З них у 20% виявили перевищення допустимої норми.

«Цукровий діабет – це підступна хвороба, яку треба контролювати. До того ж, небезпечний він саме своїми ускладненнями, яких можна запобігти, якщо вчасно виявити хворобу», – каже Микола Собуцький.

Тож безкоштовно перевірити рівень цукру в крові та виміряти артеріальний тиск можна буде завтра, 19 жовтня, на вулиці Львівській (поблизу супермаркету «Наш край»), а також біля РЦ «Промінь». У суботу, 20 жовтня, на вулиці Львівській неподалік від зупинки біля Луцького національного технічного університету та біля РЦ «Промінь». У неділю, 21 жовтня, – біля РЦ «Промінь» та на Театральному майдані.

Лучани можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові. ФОТО
Лучани можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові. ФОТО
Лучани можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові. ФОТО
Лучани можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові. ФОТО
Лучани можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові. ФОТО
Лучани можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові. ФОТО

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Теги: кров, цукровий діабет, Луцьк, Самопоміч
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