Над головами луцьких пішоходів повісили небезпечну рекламу. ФОТО





Про це пише



Металеву конструкцію кубічної форми обтягнули рекламними банерами й підвісили тросами на підйомному крані прямо над головами пішоходів, які крокують тротуаром.



«Небезпечне одоробло заввиграшки може гепнутися комусь на голову!» – застерігає видання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Соборності рекламу підвісили над головами лучан.Про це пише Волинь-нова Металеву конструкцію кубічної форми обтягнули рекламними банерами й підвісили тросами на підйомному крані прямо над головами пішоходів, які крокують тротуаром.«Небезпечне одоробло заввиграшки може гепнутися комусь на голову!» – застерігає видання.

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