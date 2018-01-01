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Над головами луцьких пішоходів повісили небезпечну рекламу. ФОТО

Над головами луцьких пішоходів повісили небезпечну рекламу. ФОТО
У Луцьку на вулиці Соборності рекламу підвісили над головами лучан.

Про це пише Волинь-нова.

Металеву конструкцію кубічної форми обтягнули рекламними банерами й підвісили тросами на підйомному крані прямо над головами пішоходів, які крокують тротуаром.

«Небезпечне одоробло заввиграшки може гепнутися комусь на голову!» – застерігає видання.
Над головами луцьких пішоходів повісили небезпечну рекламу. ФОТО

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Теги: реклама, Луцьк
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