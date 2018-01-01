Над головами луцьких пішоходів повісили небезпечну рекламу. ФОТО
Сьогодні, 19:16
У Луцьку на вулиці Соборності рекламу підвісили над головами лучан.
Про це пише Волинь-нова.
Металеву конструкцію кубічної форми обтягнули рекламними банерами й підвісили тросами на підйомному крані прямо над головами пішоходів, які крокують тротуаром.
«Небезпечне одоробло заввиграшки може гепнутися комусь на голову!» – застерігає видання.
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Про це пише Волинь-нова.
Металеву конструкцію кубічної форми обтягнули рекламними банерами й підвісили тросами на підйомному крані прямо над головами пішоходів, які крокують тротуаром.
«Небезпечне одоробло заввиграшки може гепнутися комусь на голову!» – застерігає видання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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