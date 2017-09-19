На Волині жінка знайшла рідкісного гриба. ФОТО
Сьогодні, 19:39
Волинянка знайшла у шацькому лісі рідкісного гриба.
Фото гриба Катерина Прасюк розмістила на своїй сторінці у Facebook, передає Район.Шацьк.
«Пощастило сьогодні зустріти таку красу, гриб занесений до Червоної книги України – зникаючий – спарасис кучерявий», – підписала фото викладачка коледжу.
У коментарях вона додала, що диво-гриб знайшла у світязькому лісі, і він є їстівним.
Довідково:
з Червоної книги України: Ареалом поширення гриба є Євразiя, Північна Америка. В Україні трапляється спорадично в Карпатах, Західноукраїнських лісах, на Поліссі, в Лісостепу та Гірському Криму. Трапляється у лісах зрідка, та й то поодинці.
Причини зникнення гриба - збирання населенням, знищення вікових сосен.
Загальна характеристика гриба: плодові тіла неправильнокулясті, 10–40 см у діаметрі, інколи більші, 10–15 см заввишки, переважно до 6 кг за вагою, зрідка значно важчі (в Україні знайдено екземпляр вагою 16 кг), складаються з розгалужених сплющених на кінцях хвилястих гілочок, білуваті, кремові, світло-жовті, з віком буруваті.
Відгалуження на кінцях тонкі, з кучерявим зубчастим краєм, прикріплені до великої коренеподібної м’ясистої стерильної основи (ніжки), яка глибоко заходить у землю чи субстрат. М’якуш білий, з сильним, дещо пряним ароматом. Плодові тіла з’являються в липні–листопаді.
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Фото гриба Катерина Прасюк розмістила на своїй сторінці у Facebook, передає Район.Шацьк.
«Пощастило сьогодні зустріти таку красу, гриб занесений до Червоної книги України – зникаючий – спарасис кучерявий», – підписала фото викладачка коледжу.
У коментарях вона додала, що диво-гриб знайшла у світязькому лісі, і він є їстівним.
Довідково:
з Червоної книги України: Ареалом поширення гриба є Євразiя, Північна Америка. В Україні трапляється спорадично в Карпатах, Західноукраїнських лісах, на Поліссі, в Лісостепу та Гірському Криму. Трапляється у лісах зрідка, та й то поодинці.
Причини зникнення гриба - збирання населенням, знищення вікових сосен.
Загальна характеристика гриба: плодові тіла неправильнокулясті, 10–40 см у діаметрі, інколи більші, 10–15 см заввишки, переважно до 6 кг за вагою, зрідка значно важчі (в Україні знайдено екземпляр вагою 16 кг), складаються з розгалужених сплющених на кінцях хвилястих гілочок, білуваті, кремові, світло-жовті, з віком буруваті.
Відгалуження на кінцях тонкі, з кучерявим зубчастим краєм, прикріплені до великої коренеподібної м’ясистої стерильної основи (ніжки), яка глибоко заходить у землю чи субстрат. М’якуш білий, з сильним, дещо пряним ароматом. Плодові тіла з’являються в липні–листопаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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