У Польщі сталася аварія: загинула українська студентка





Про це заявив представник окружної прокуратури в Лодзі Кшиштоф Копаня, пише Укрінформ, передає



Зазначається, що ДТП спровокував 20-річний громадянин України, в авто якого перебувала дівчина. Спікер підкреслив, що прокуратура просить суд заарештувати винуватця на три місяці.



Окрім цього, за інформацією прокуратури міста, у чоловіка в крові виявлено 1,8 проміле алкоголю. Він перевищив допустиму швидкість, не впорався з керуванням і в'їхав в будинок, а потім в розташований поруч автомобіль.



Винуватець ДТП, а також його пасажирка не були пристебнуті ременями безпеки, що і призвело до трагічних наслідків. Дівчина померла на місці, а хлопець з незначними травмами госпіталізований.



Учасник ДТП розповів, що до другої години ночі він пив в гуртожитку алкоголь. Потім дівчина попросила забрати її до гуртожитку з ресторану, в якому вона працювала. Незважаючи на сп'яніння, він погодився. Під час руху між ними нібито сталася сварка, дівчина схопила рукою кермо, через що водій не впорався з керуванням, що і призвело до трагедії. Хлопець частково визнав провину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу 17 жовтня вночі студентка з України загинула в аварії у польскому місті Лодзь.Про це заявив представник окружної прокуратури в Лодзі Кшиштоф Копаня, пише Укрінформ, передає ТСН Зазначається, що ДТП спровокував 20-річний громадянин України, в авто якого перебувала дівчина. Спікер підкреслив, що прокуратура просить суд заарештувати винуватця на три місяці.Окрім цього, за інформацією прокуратури міста, у чоловіка в крові виявлено 1,8 проміле алкоголю. Він перевищив допустиму швидкість, не впорався з керуванням і в'їхав в будинок, а потім в розташований поруч автомобіль.Винуватець ДТП, а також його пасажирка не були пристебнуті ременями безпеки, що і призвело до трагічних наслідків. Дівчина померла на місці, а хлопець з незначними травмами госпіталізований.Учасник ДТП розповів, що до другої години ночі він пив в гуртожитку алкоголь. Потім дівчина попросила забрати її до гуртожитку з ресторану, в якому вона працювала. Незважаючи на сп'яніння, він погодився. Під час руху між ними нібито сталася сварка, дівчина схопила рукою кермо, через що водій не впорався з керуванням, що і призвело до трагедії. Хлопець частково визнав провину.

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