вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До Луцька приїде Онуфрій

До Луцька приїде Онуфрій
Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій завітає до Луцька.

Про це повідомили у Волинській єпархії УПЦ (МП).

Як ідеться у повідомленні, офіційна мета приїзду митрополита Онуфрія до Луцька - предстоятельський візит із нагоди дня пам’яті всіх святих землі Волинської.

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) прибуде до Луцька 23 жовтня. Інших подробиць поки не повідомляють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Онуфрій, УПЦ, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Луцька приїде Онуфрій
Сьогодні, 21:16
У «Промені» відбудеться фестиваль анімації «Задзеркалля»*
Сьогодні, 20:59
У Луцьку засудили чоловіків, які крали номери з автівок
Сьогодні, 20:41
Чи існують журналістські стандарти для волинських ЗМІ? ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
У Польщі сталася аварія: загинула українська студентка
Сьогодні, 19:54
Схожі новини
На Волинь завітає Онуфрій На Волинь завітає Онуфрій
10 квітень, 21:46
Волинські владики УПЦ (МП) проголосували проти автокефалії Волинські владики УПЦ (МП) проголосували проти автокефалії
27 червень, 01:52
Очільник УПЦ МП відвідав Зимненський монастир Очільник УПЦ МП відвідав Зимненський монастир
13 квітень, 10:07
Політ Онуфрія гелікоптером на Волинь коштував 10 тисяч доларів Політ Онуфрія гелікоптером на Волинь коштував 10 тисяч доларів
05 травень, 2017, 19:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До Луцька приїде Онуфрій
Сьогодні, 21:16
 0
У «Промені» відбудеться фестиваль анімації «Задзеркалля»*
Сьогодні, 20:59
 0
У Луцьку засудили чоловіків, які крали номери з автівок
Сьогодні, 20:41
 0
Чи існують журналістські стандарти для волинських ЗМІ? ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
 0
У Польщі сталася аварія: загинула українська студентка
Сьогодні, 19:54
 0
Медіа
відео
1/8