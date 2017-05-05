До Луцька приїде Онуфрій

Онуфрій завітає до Луцька.



Про це повідомили у Волинській єпархії УПЦ (МП).



Як ідеться у повідомленні, офіційна мета приїзду митрополита Онуфрія до Луцька - предстоятельський візит із нагоди дня пам’яті всіх святих землі Волинської.



Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) прибуде до Луцька 23 жовтня. Інших подробиць поки не повідомляють.



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