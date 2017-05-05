До Луцька приїде Онуфрій
Сьогодні, 21:16
Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій завітає до Луцька.
Про це повідомили у Волинській єпархії УПЦ (МП).
Як ідеться у повідомленні, офіційна мета приїзду митрополита Онуфрія до Луцька - предстоятельський візит із нагоди дня пам’яті всіх святих землі Волинської.
Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) прибуде до Луцька 23 жовтня. Інших подробиць поки не повідомляють.
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Про це повідомили у Волинській єпархії УПЦ (МП).
Як ідеться у повідомленні, офіційна мета приїзду митрополита Онуфрія до Луцька - предстоятельський візит із нагоди дня пам’яті всіх святих землі Волинської.
Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) прибуде до Луцька 23 жовтня. Інших подробиць поки не повідомляють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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