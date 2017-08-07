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Луцька гімназія виграла прес для брикетування сміття

Луцька гімназія виграла прес для брикетування сміття
Команда «Справжні лучани» Луцької гімназії №21 імені Михайла Кравчука стала переможцем фінального етапу всеукраїнського проекту Zero Waste School.

Освітній заклад отримає прес, за допомогою якого зможе брикетувати сміття, а згодом здавати його на переробку.

Відомо, що кращі проекти двадцяти п’яти шкіл України отримають прес для брикетування сміття, що допоможе їм збирати великі об’єми відходів, передавити їх на сміттєпереробні станції і заробляти кошти на потреби школи.

Реалізуючи свої проекти, школи на власному досвіді навчились трансформувати ідеї в дії. Вони провели лекції та тренінги про екологічну культуру в громаді – як сортувати сміття, взаємодіяти з шкільною адміністрацією та місцевою владою, налагоджувати партнерські зв’язки, планувати та реалізовувати захід.

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Теги: брикетування сміття, гімназія, Луцьк
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