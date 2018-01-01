Назвали рівень смертності на волинських дорогах, які тепер пильнують з радарами





Про це розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук у прямому ефірі ток-шоу «Тема для» на телеканалі



«Дві дороги, які зараз обслуговуємо, це Київ-Ковель-Ягодин та Устилуг-Луцьк-Рівне, і 20 загиблих за перші 9 місяців. Зокрема, на дорозі Н22 Устилуг–Луцьк-Рівне трапилося 37 ДТП з потерпілими, в яких 12 осіб загинуло. На дорозі Луцьк-Ковель-Ягодин 28 ДТП з потерпілими, в яких 8 людей загинуло, а 41 людина отримала різного ступеня важкості тілесні ушкодження», - розповіла Бузулук. За її словами, по відремонтованих дорогах водії, на жаль, «літають» із перевищенням швидкості, тож впровадження приладів для контролю швидкості TruCam як ніколи на часі.



Також Бузулук розповіла, що Волинь на разі отримала два прилади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На двох волинських дорогах, де від 16 жовтня працюють патрульні поліцейські із радарами TruCam, потягом поточного року загинуло 20 людей.Про це розповіла речниця патрульної поліції Волиніу прямому ефірі ток-шоу «Тема для» на телеканалі UA. Волинь «Дві дороги, які зараз обслуговуємо, це Київ-Ковель-Ягодин та Устилуг-Луцьк-Рівне, і 20 загиблих за перші 9 місяців. Зокрема, на дорозі Н22 Устилуг–Луцьк-Рівне трапилося 37 ДТП з потерпілими, в яких 12 осіб загинуло. На дорозі Луцьк-Ковель-Ягодин 28 ДТП з потерпілими, в яких 8 людей загинуло, а 41 людина отримала різного ступеня важкості тілесні ушкодження», - розповіла Бузулук. За її словами, по відремонтованих дорогах водії, на жаль, «літають» із перевищенням швидкості, тож впровадження приладів для контролю швидкості TruCam як ніколи на часі.Також Бузулук розповіла, що Волинь на разі отримала два прилади.

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