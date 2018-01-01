вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали рівень смертності на волинських дорогах, які тепер пильнують з радарами

Назвали рівень смертності на волинських дорогах, які тепер пильнують з радарами
На двох волинських дорогах, де від 16 жовтня працюють патрульні поліцейські із радарами TruCam, потягом поточного року загинуло 20 людей.

Про це розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук у прямому ефірі ток-шоу «Тема для» на телеканалі UA. Волинь.

«Дві дороги, які зараз обслуговуємо, це Київ-Ковель-Ягодин та Устилуг-Луцьк-Рівне, і 20 загиблих за перші 9 місяців. Зокрема, на дорозі Н22 Устилуг–Луцьк-Рівне трапилося 37 ДТП з потерпілими, в яких 12 осіб загинуло. На дорозі Луцьк-Ковель-Ягодин 28 ДТП з потерпілими, в яких 8 людей загинуло, а 41 людина отримала різного ступеня важкості тілесні ушкодження», - розповіла Бузулук. За її словами, по відремонтованих дорогах водії, на жаль, «літають» із перевищенням швидкості, тож впровадження приладів для контролю швидкості TruCam як ніколи на часі.

Також Бузулук розповіла, що Волинь на разі отримала два прилади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: радар, швидкість, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Волинській ОДА шукатимуть директора департаменту
Сьогодні, 22:33
Назвали рівень смертності на волинських дорогах, які тепер пильнують з радарами
Сьогодні, 22:16
Відомий луцький безхатько «переїхав» до іншого будинку
Сьогодні, 21:43
До Луцька приїде Онуфрій
Сьогодні, 21:16
У «Промені» відбудеться фестиваль анімації «Задзеркалля»*
Сьогодні, 20:59
Схожі новини
За годину волинські патрульні з радарами зупинили 10 водіїв, які перевищували швидкість. ФОТО За годину волинські патрульні з радарами зупинили 10 водіїв, які перевищували швидкість. ФОТО
08 жовтень, 13:55
Від сьогодні патрульні штрафуватимуть водіїв за перевищення швидкості Від сьогодні патрульні штрафуватимуть водіїв за перевищення швидкості
16 жовтень, 08:40
На Волині за добу зловили більше 100 водіїв, які перевищили швидкість На Волині за добу зловили більше 100 водіїв, які перевищили швидкість
10 жовтень, 12:20
У поліції розповіли, як працює радар TruCam У поліції розповіли, як працює радар TruCam
08 жовтень, 10:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинській ОДА шукатимуть директора департаменту
Сьогодні, 22:33
 0
Назвали рівень смертності на волинських дорогах, які тепер пильнують з радарами
Сьогодні, 22:16
 0
Відомий луцький безхатько «переїхав» до іншого будинку
Сьогодні, 21:43
 0
До Луцька приїде Онуфрій
Сьогодні, 21:16
 0
У «Промені» відбудеться фестиваль анімації «Задзеркалля»*
Сьогодні, 20:59
 0
Медіа
відео
1/8