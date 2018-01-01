Катастрофа в Ічні: волиняни зібрали та відправили вантаж допомоги. ВІДЕО
Сьогодні, 03:12
Постраждалим від вибухів боєприпасів поблизу Ічні Чернігівської області, волиняни спорядили гуманітарно-будівельний вантаж.
Про це повідомляє Перший з посиланням на сюжет Сфери-ТВ.
Як відомо, на Чернігівщині біля селища Дружба Ічнянського району в ніч на 9 жовтня на території 6-го арсеналу спалахнула пожежа та прогриміли вибухи. Як наслідок, багато понищених помешкань, тисячі будинків поблизу складів лишились без світла, 10 населених пунктів у 16-кілометровій зоні – без газу. Людей вивозили у сусідні села, які не були під загрозою, в спеціально облаштовані пункти обігріву та ночівлі.
Мешканці Ічні опинилися в надзвичайно скрутному становищі. Допомогти постраждалим вирішили і волиняни.
Заступник голови Волинської облдержадміністрації Світлана Мишковець розповідає, що після оприлюднення інформації про події на Чернігівщині у ЗМІ відразу зателефонували до Ічнянської райдержадміністрації, аби запитати, яка допомога потрібна.
У результаті вирішили, що матеріали для проведення ремонтно-відновлювальних робіт нині найнеобхідніші.
Керівництво Волинської області залучило місцевих партнерів, які підтримали ідею та допомогли у зборі матеріалів.
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Про це повідомляє Перший з посиланням на сюжет Сфери-ТВ.
Як відомо, на Чернігівщині біля селища Дружба Ічнянського району в ніч на 9 жовтня на території 6-го арсеналу спалахнула пожежа та прогриміли вибухи. Як наслідок, багато понищених помешкань, тисячі будинків поблизу складів лишились без світла, 10 населених пунктів у 16-кілометровій зоні – без газу. Людей вивозили у сусідні села, які не були під загрозою, в спеціально облаштовані пункти обігріву та ночівлі.
Мешканці Ічні опинилися в надзвичайно скрутному становищі. Допомогти постраждалим вирішили і волиняни.
Заступник голови Волинської облдержадміністрації Світлана Мишковець розповідає, що після оприлюднення інформації про події на Чернігівщині у ЗМІ відразу зателефонували до Ічнянської райдержадміністрації, аби запитати, яка допомога потрібна.
У результаті вирішили, що матеріали для проведення ремонтно-відновлювальних робіт нині найнеобхідніші.
Керівництво Волинської області залучило місцевих партнерів, які підтримали ідею та допомогли у зборі матеріалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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