Катастрофа в Ічні: волиняни зібрали та відправили вантаж допомоги. ВІДЕО





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Як відомо, на Чернігівщині біля селища Дружба Ічнянського району в ніч на 9 жовтня на території 6-го арсеналу спалахнула пожежа та прогриміли вибухи. Як наслідок, багато понищених помешкань, тисячі будинків поблизу складів лишились без світла, 10 населених пунктів у 16-кілометровій зоні – без газу. Людей вивозили у сусідні села, які не були під загрозою, в спеціально облаштовані пункти обігріву та ночівлі.



Мешканці Ічні опинилися в надзвичайно скрутному становищі. Допомогти постраждалим вирішили і волиняни.



Заступник голови Волинської облдержадміністрації Світлана Мишковець розповідає, що після оприлюднення інформації про події на Чернігівщині у ЗМІ відразу зателефонували до Ічнянської райдержадміністрації, аби запитати, яка допомога потрібна.



У результаті вирішили, що матеріали для проведення ремонтно-відновлювальних робіт нині найнеобхідніші.



Керівництво Волинської області залучило місцевих партнерів, які підтримали ідею та допомогли у зборі матеріалів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Постраждалим від вибухів боєприпасів поблизу Ічні Чернігівської області, волиняни спорядили гуманітарно-будівельний вантаж.Про це повідомляє Перший з посиланням на сюжет Сфери-ТВ Як відомо, на Чернігівщині біля селища Дружба Ічнянського району в ніч на 9 жовтня на території 6-го арсеналу спалахнула пожежа та прогриміли вибухи. Як наслідок, багато понищених помешкань, тисячі будинків поблизу складів лишились без світла, 10 населених пунктів у 16-кілометровій зоні – без газу. Людей вивозили у сусідні села, які не були під загрозою, в спеціально облаштовані пункти обігріву та ночівлі.Мешканці Ічні опинилися в надзвичайно скрутному становищі. Допомогти постраждалим вирішили і волиняни.Заступник голови Волинської облдержадміністраціїрозповідає, що після оприлюднення інформації про події на Чернігівщині у ЗМІ відразу зателефонували до Ічнянської райдержадміністрації, аби запитати, яка допомога потрібна.У результаті вирішили, що матеріали для проведення ремонтно-відновлювальних робіт нині найнеобхідніші.Керівництво Волинської області залучило місцевих партнерів, які підтримали ідею та допомогли у зборі матеріалів.

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