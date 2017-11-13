У Волинській ОДА шукатимуть директора департаменту





Про це йдеться в Олександра Савченка від 17 жовтня 2018 року.



Власне розпорядженням відповідно до статті 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 27 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246утворили конкурсну комісію, яку очолив керівник апарату ОДА Богдан Гончарук.



Адміністратором під час проведення конкурсу визначили головного спеціаліста відділу розвитку персоналу управління персоналом апарату облдержадміністрації Інну Мартинюк.

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