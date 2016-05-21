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У волинській громаді створили молодіжну раду

У волинській громаді створили молодіжну раду
У Литовезькій об'єднаній територіальній громаді Іваничівського району створили молодіжну раду.

Про утоврення консультативно-дорадчого органу повідомили на сторінці громади у Facebook.

Очолив раду Владислав Козачук, його заступником став Орест Микитюк, а секретарем - Юлія Кукоба.

"1. Ця рада має у складі 80% хлопців! Зазвичай все навпаки)).
2. Ця рада має у складі молодого депутата у віці 27 років, який дасть хороше підсилення.
3. Ця рада має у складі молодого підприємця...

ми ще могли б багато зібрати унікальностей даної ради, та головне - що ми розпочинаємо роботу!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: Литовезька ОТГ, молодіжна рада
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