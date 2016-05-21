У волинській громаді створили молодіжну раду





Про утоврення консультативно-дорадчого органу повідомили на



Очолив раду Владислав Козачук, його заступником став Орест Микитюк, а секретарем - Юлія Кукоба.



"1. Ця рада має у складі 80% хлопців! Зазвичай все навпаки)).

2. Ця рада має у складі молодого депутата у віці 27 років, який дасть хороше підсилення.

3. Ця рада має у складі молодого підприємця...



ми ще могли б багато зібрати унікальностей даної ради, та головне - що ми розпочинаємо роботу!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Литовезькій об'єднаній територіальній громаді Іваничівського району створили молодіжну раду.Про утоврення консультативно-дорадчого органу повідомили на сторінці громади у Facebook.Очолив раду, його заступником став, а секретарем -"1. Ця рада має у складі 80% хлопців! Зазвичай все навпаки)).2. Ця рада має у складі молодого депутата у віці 27 років, який дасть хороше підсилення.3. Ця рада має у складі молодого підприємця...ми ще могли б багато зібрати унікальностей даної ради, та головне - що ми розпочинаємо роботу!" - йдеться у повідомленні.

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