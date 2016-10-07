Із оркестром та промовами: як у Луцьку відзначали річницю прикордонного загону
Сьогодні, 00:11
У Луцьку урочисто відзначили 26 річницю існування прикордонного загону – за час роботи тисячі зелених беретів стояли на сторожі кордонів України, а 800 службовців загону ще й боронили країну в АТО.
Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ.
Луцький прикордонний загін Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України створено 20 жовтня 1992 року. Основне завдання військовослужбовців - охорона ділянки державного кордону з Білоруссю та Польщею у межах Рівненської та Волинської областей.
Засновник Луцького прикордонного загону, генерал-лейтенант у відставці, Аркадій Яворський розповів, що загін пройшов важкий шлях становлення з 1991 року. Основою початкового особового складу загону були прикордонники, які поверталися з кордонів колишнього Радянського Союзу та інші.
Привітати військовослужбовців прийшло чимало поважних гостей, благословив усіх добрим словом митрополит Михаїл. Подякував за професіоналізм та працю і виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
Перший заступник начальника прикордонного загону, підполковник Іван Яблонський, зауважив, що участь в АТО взяли понад 800 представників особового складу прикордонного загону й наголосив на тому, що свої основні обов’язки військовослужбовці ретельно виконують.
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Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ.
Луцький прикордонний загін Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України створено 20 жовтня 1992 року. Основне завдання військовослужбовців - охорона ділянки державного кордону з Білоруссю та Польщею у межах Рівненської та Волинської областей.
Засновник Луцького прикордонного загону, генерал-лейтенант у відставці, Аркадій Яворський розповів, що загін пройшов важкий шлях становлення з 1991 року. Основою початкового особового складу загону були прикордонники, які поверталися з кордонів колишнього Радянського Союзу та інші.
Привітати військовослужбовців прийшло чимало поважних гостей, благословив усіх добрим словом митрополит Михаїл. Подякував за професіоналізм та працю і виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
Перший заступник начальника прикордонного загону, підполковник Іван Яблонський, зауважив, що участь в АТО взяли понад 800 представників особового складу прикордонного загону й наголосив на тому, що свої основні обов’язки військовослужбовці ретельно виконують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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