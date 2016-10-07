Із оркестром та промовами: як у Луцьку відзначали річницю прикордонного загону





Про це йдеться у сюжеті



Луцький прикордонний загін Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України створено 20 жовтня 1992 року. Основне завдання військовослужбовців - охорона ділянки державного кордону з Білоруссю та Польщею у межах Рівненської та Волинської областей.



Засновник Луцького прикордонного загону, генерал-лейтенант у відставці, Аркадій Яворський розповів, що загін пройшов важкий шлях становлення з 1991 року. Основою початкового особового складу загону були прикордонники, які поверталися з кордонів колишнього Радянського Союзу та інші.



Привітати військовослужбовців прийшло чимало поважних гостей, благословив усіх добрим словом митрополит Михаїл. Подякував за професіоналізм та працю і виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.



Перший заступник начальника прикордонного загону, підполковник Іван Яблонський, зауважив, що участь в АТО взяли понад 800 представників особового складу прикордонного загону й наголосив на тому, що свої основні обов’язки військовослужбовці ретельно виконують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку урочисто відзначили 26 річницю існування прикордонного загону – за час роботи тисячі зелених беретів стояли на сторожі кордонів України, а 800 службовців загону ще й боронили країну в АТО.Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ. Луцький прикордонний загін Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України створено 20 жовтня 1992 року. Основне завдання військовослужбовців - охорона ділянки державного кордону з Білоруссю та Польщею у межах Рівненської та Волинської областей.Засновник Луцького прикордонного загону, генерал-лейтенант у відставці,розповів, що загін пройшов важкий шлях становлення з 1991 року. Основою початкового особового складу загону були прикордонники, які поверталися з кордонів колишнього Радянського Союзу та інші.Привітати військовослужбовців прийшло чимало поважних гостей, благословив усіх добрим словом митрополит. Подякував за професіоналізм та працю і виконувач повноважень міського головиПерший заступник начальника прикордонного загону, підполковник Іван Яблонський, зауважив, що участь в АТО взяли понад 800 представників особового складу прикордонного загону й наголосив на тому, що свої основні обов’язки військовослужбовці ретельно виконують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію