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З потяга евакуювали 800 людей через п’яного пасажира

З потяга евакуювали 800 людей через п’яного пасажира
У четвер, 18 жовтня, з потяга, що їхав з Миколаєва до Києва, довелося евакуювати близько 800 пасажирів, оскільки один з них заявив, що має в сумці вибухівку.

Про це повідомили у поліції, - пише Zaxid.net.

До правоохоронців звернувся начальник поїзда і повідомив про пасажира з вибухівкою. Відтак потяг зупинили на одній зі станцій Миколаївської області й провели евакуацію пасажирів.

Поліцейські та вибухотехніки, котрі прибули на місце події, вибухівки в пасажира не знайшли. Зловмисником виявився 36-річний п’яний чоловік, його затримали.

Дії чоловіка підпадають під ознаки ст. 259 «Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками», що карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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Теги: евакуація, потяг
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