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У Луцьку чотири багатоквартирні будинки сидять без гарячої води. ВІДЕО

У Луцьку чотири багатоквартирні будинки сидять без гарячої води. ВІДЕО
У Луцьку чотири багатоквартирних будинки в луцькому мікрорайоні Гнідави без гарячої води через пошкодження трубопроводу гарячого водопостачання.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу UA: Волинь.

Бригада ДКП «Луцьктепло» працює у дворі на вулиці Даньшина, 1. Майстер підприємства Сергій Янушак каже, ремонтні роботи триватимуть чотири дні.

Як розповіла мешканка будинку №1 на вулиці Даньшина, де ремонтують мережу, сам порив для них проблем не створює, адже у будинку встановлені колонки для підігріву води. Пані Ольгу турбує, чи не пошкодять благоустрій, який зробили у дворі торік.

Директорка підприємства «Луцьктепло» Валентина Малютіна прокоментувала: міська рада ремонти прибудинкових територій із підприємством не узгоджує.


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Теги: Луцьктепло, вода
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