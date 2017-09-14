У Луцьку чотири багатоквартирні будинки сидять без гарячої води. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Бригада ДКП «Луцьктепло» працює у дворі на вулиці Даньшина, 1. Майстер підприємства Сергій Янушак каже, ремонтні роботи триватимуть чотири дні.



Як розповіла мешканка будинку №1 на вулиці Даньшина, де ремонтують мережу, сам порив для них проблем не створює, адже у будинку встановлені колонки для підігріву води. Пані Ольгу турбує, чи не пошкодять благоустрій, який зробили у дворі торік.



Директорка підприємства «Луцьктепло» Валентина Малютіна прокоментувала: міська рада ремонти прибудинкових територій із підприємством не узгоджує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чотири багатоквартирних будинки в луцькому мікрорайоні Гнідави без гарячої води через пошкодження трубопроводу гарячого водопостачання.Про це йдеться у сюжеті телеканалу UA: Волинь. Бригада ДКП «Луцьктепло» працює у дворі на вулиці Даньшина, 1. Майстер підприємствакаже, ремонтні роботи триватимуть чотири дні.Як розповіла мешканка будинку №1 на вулиці Даньшина, де ремонтують мережу, сам порив для них проблем не створює, адже у будинку встановлені колонки для підігріву води. Пані Ольгу турбує, чи не пошкодять благоустрій, який зробили у дворі торік.Директорка підприємства «Луцьктепло»прокоментувала: міська рада ремонти прибудинкових територій із підприємством не узгоджує.

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