У Луцьку чотири багатоквартирні будинки сидять без гарячої води. ВІДЕО
Сьогодні, 01:11
У Луцьку чотири багатоквартирних будинки в луцькому мікрорайоні Гнідави без гарячої води через пошкодження трубопроводу гарячого водопостачання.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу UA: Волинь.
Бригада ДКП «Луцьктепло» працює у дворі на вулиці Даньшина, 1. Майстер підприємства Сергій Янушак каже, ремонтні роботи триватимуть чотири дні.
Як розповіла мешканка будинку №1 на вулиці Даньшина, де ремонтують мережу, сам порив для них проблем не створює, адже у будинку встановлені колонки для підігріву води. Пані Ольгу турбує, чи не пошкодять благоустрій, який зробили у дворі торік.
Директорка підприємства «Луцьктепло» Валентина Малютіна прокоментувала: міська рада ремонти прибудинкових територій із підприємством не узгоджує.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу UA: Волинь.
Бригада ДКП «Луцьктепло» працює у дворі на вулиці Даньшина, 1. Майстер підприємства Сергій Янушак каже, ремонтні роботи триватимуть чотири дні.
Як розповіла мешканка будинку №1 на вулиці Даньшина, де ремонтують мережу, сам порив для них проблем не створює, адже у будинку встановлені колонки для підігріву води. Пані Ольгу турбує, чи не пошкодять благоустрій, який зробили у дворі торік.
Директорка підприємства «Луцьктепло» Валентина Малютіна прокоментувала: міська рада ремонти прибудинкових територій із підприємством не узгоджує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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