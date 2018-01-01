На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО
Сьогодні, 08:22
У селищі Іваничі згоріло приміщення колишньої лікарні.
Про це на Facebook-сторінці «Іваничівщина» написав Василь Ігнатюк і опублікував світлини з пожежі, – передає Район.Іваничі.
Зазначимо, що пожежа трапилася у ніч з 18 на 19 жовтня.
«Цієї ночі вогонь знищив приміщення покинутої лікарні. Згоріло колишнє гінекологічне та неврологічне відділення» - пише чоловік.
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Про це на Facebook-сторінці «Іваничівщина» написав Василь Ігнатюк і опублікував світлини з пожежі, – передає Район.Іваничі.
Зазначимо, що пожежа трапилася у ніч з 18 на 19 жовтня.
«Цієї ночі вогонь знищив приміщення покинутої лікарні. Згоріло колишнє гінекологічне та неврологічне відділення» - пише чоловік.
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