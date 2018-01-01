На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО





Про це на Facebook-сторінці «Іваничівщина» написав ‎Василь Ігнатюк і опублікував світлини з пожежі, – передає



Зазначимо, що пожежа трапилася у ніч з 18 на 19 жовтня.



«Цієї ночі вогонь знищив приміщення покинутої лікарні. Згоріло колишнє гінекологічне та неврологічне відділення» - пише чоловік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Іваничі згоріло приміщення колишньої лікарні.Про це на Facebook-сторінці «Іваничівщина» написаві опублікував світлини з пожежі, – передає Район.Іваничі Зазначимо, що пожежа трапилася у ніч з 18 на 19 жовтня.«Цієї ночі вогонь знищив приміщення покинутої лікарні. Згоріло колишнє гінекологічне та неврологічне відділення» - пише чоловік.

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