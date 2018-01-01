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На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО

На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО
У селищі Іваничі згоріло приміщення колишньої лікарні.

Про це на Facebook-сторінці «Іваничівщина» написав ‎Василь Ігнатюк і опублікував світлини з пожежі, – передає Район.Іваничі.

Зазначимо, що пожежа трапилася у ніч з 18 на 19 жовтня.

«Цієї ночі вогонь знищив приміщення покинутої лікарні. Згоріло колишнє гінекологічне та неврологічне відділення» - пише чоловік.
На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО
На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО
На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО
На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО
На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО
На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО
На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО
На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, вогонь, Іваничі
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