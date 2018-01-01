Стародавня Волинь на картинах XIX століття. РЕТРОФОТО

Інформаційного агентства ВолиньPost перенестись в часі в ХІХ століття і побачити панорами Волині очима відомого білоруського та польського художника Наполеона Орди.



Митець створив незабутні образи палаців, храмів та назавжди втрачених пам’яток Волині, які досі вражають усіх, хто їх бачив.



До вашої уваги зображення таких населених пунктів, як місто Володимир-Волинський, місто Луцьк, місто Порицьк (сучасна назва села Павлівки Іваничівського р-ну), місто Берестечко, село Бужани (Горохівський р-н) та містечко Мацеїв (сучасна назва селища Луків Турійського р-ну).



Усі представлені малюнки були зроблені в період із 1862 до 1876 року. Оригінали малюнків знаходяться в Державному музеї міста Краків, в Польщі.



Джерело: http://www.kultura.malopolska.pl



Тетяна Яцечко-Блаженко



Берестечко. Костел Св. Трійці та руїни монастиря тринітаріїв Берестечко. Палац Вітославських Берестечко. Гробниця Олександра Фридриковича Володимир-Волинський. Каплиця Св. Йосафата Володимир-Волинський. Руїни костелу та монастиря василіанів Луцьк. Руїни костелу та монастиря кармелітів Мацеїв (сучасна назва Луків). Палац Порицьк (сучасна назва Павлівка). Резиденція Чацьких Порицьк (сучасна назва Павлівка). Костел Св. Трійці та Св. Михайла Бужани. Палац Загурських

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні пропонуємо читачамперенестись в часі в ХІХ століття і побачити панорами Волині очима відомого білоруського та польського художника Наполеона Орди.Митець створив незабутні образи палаців, храмів та назавжди втрачених пам’яток Волині, які досі вражають усіх, хто їх бачив.До вашої уваги зображення таких населених пунктів, як місто Володимир-Волинський, місто Луцьк, місто Порицьк (сучасна назва села Павлівки Іваничівського р-ну), місто Берестечко, село Бужани (Горохівський р-н) та містечко Мацеїв (сучасна назва селища Луків Турійського р-ну).Усі представлені малюнки були зроблені в період із 1862 до 1876 року. Оригінали малюнків знаходяться в Державному музеї міста Краків, в Польщі.Джерело: http://www.kultura.malopolska.pl

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію