Стародавня Волинь на картинах XIX століття. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:40
Сьогодні пропонуємо читачам Інформаційного агентства ВолиньPost перенестись в часі в ХІХ століття і побачити панорами Волині очима відомого білоруського та польського художника Наполеона Орди.
Митець створив незабутні образи палаців, храмів та назавжди втрачених пам’яток Волині, які досі вражають усіх, хто їх бачив.
До вашої уваги зображення таких населених пунктів, як місто Володимир-Волинський, місто Луцьк, місто Порицьк (сучасна назва села Павлівки Іваничівського р-ну), місто Берестечко, село Бужани (Горохівський р-н) та містечко Мацеїв (сучасна назва селища Луків Турійського р-ну).
Усі представлені малюнки були зроблені в період із 1862 до 1876 року. Оригінали малюнків знаходяться в Державному музеї міста Краків, в Польщі.
Джерело: http://www.kultura.malopolska.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Митець створив незабутні образи палаців, храмів та назавжди втрачених пам’яток Волині, які досі вражають усіх, хто їх бачив.
До вашої уваги зображення таких населених пунктів, як місто Володимир-Волинський, місто Луцьк, місто Порицьк (сучасна назва села Павлівки Іваничівського р-ну), місто Берестечко, село Бужани (Горохівський р-н) та містечко Мацеїв (сучасна назва селища Луків Турійського р-ну).
Усі представлені малюнки були зроблені в період із 1862 до 1876 року. Оригінали малюнків знаходяться в Державному музеї міста Краків, в Польщі.
Джерело: http://www.kultura.malopolska.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Деякі не бачив раніше.
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 19 жовтня
Сьогодні, 09:00
Водію, який спричинив смертельну аварію в Луцьку, дали «умовне»
Сьогодні, 08:51
Стародавня Волинь на картинах XIX століття. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:40
На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО
Сьогодні, 08:22