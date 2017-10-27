Водію, який спричинив смертельну аварію в Луцьку, дали «умовне»





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 жовтня, – передають



Нагадаємо, аварія сталася 2 липня.



Під час судового засідання вдалося встановити, що 2 липня 2018 року водій MercedesE220, який є інвалідом II групи, рухався по проспекту Відродження у напрямку проспекту Соборності. Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебував пішохід, чоловік не встежив за дорожньою обстановкою та не зменшив швидкості, допустивши наїзд на жінку.



В результаті ДТП потерпіла отримала численні тілесні ушкодження, а причиною її смерті стали переломи кісток скелету, забої та розриви внутрішніх органів, що призвело до розвитку травматичного шоку.



Допитаний у суді водій Mercedes свою вину визнав повністю. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо його не карати, не позбавляти волі та не позбавляти права керувати транспортними засобами, оскільки це єдине джерело доходу.



Потерпілі розповіли суду, що самої ДТП не бачили, лише дізналися, що у ній загинула їхня мама. Вони не наполягали на суворому покаранні, зокрема і на позбавленні волі. Цивільні позови підтримали в повному обсязі.



Отож, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортним засобом, проте на підставі ст. 75,76 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 3 років він не вчинить нового злочину. Окрім того, суд задовольнив цивільні позови обох потерпілих по 80 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили водія автомобіль Mercedes, який на проспекті Відродження на смерть збив жінку.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 жовтня, – передають Волинські Новини Нагадаємо,Під час судового засідання вдалося встановити, що 2 липня 2018 року водій MercedesE220, який є інвалідом II групи, рухався по проспекту Відродження у напрямку проспекту Соборності. Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебував пішохід, чоловік не встежив за дорожньою обстановкою та не зменшив швидкості, допустивши наїзд на жінку.В результаті ДТП потерпіла отримала численні тілесні ушкодження, а причиною її смерті стали переломи кісток скелету, забої та розриви внутрішніх органів, що призвело до розвитку травматичного шоку.Допитаний у суді водій Mercedes свою вину визнав повністю. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо його не карати, не позбавляти волі та не позбавляти права керувати транспортними засобами, оскільки це єдине джерело доходу.Потерпілі розповіли суду, що самої ДТП не бачили, лише дізналися, що у ній загинула їхня мама. Вони не наполягали на суворому покаранні, зокрема і на позбавленні волі. Цивільні позови підтримали в повному обсязі.Отож, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортним засобом, проте на підставі ст. 75,76 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 3 років він не вчинить нового злочину. Окрім того, суд задовольнив цивільні позови обох потерпілих по 80 тисяч гривень.

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