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Курс валют у Луцьку на 19 жовтня

Курс валют у Луцьку на 19 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.884, а продаж - 28.163.

Євро при купівлі становить - 31.938, при продажу - 32.584.

Курс російського рубля: купівля - 0.377, продаж - 0.437.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.058, продаж - 7.628.

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Теги: курс валют, Луцьк
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