Синоптики розповіли, скільки ще протримається тепла погода





Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, - пише



"Без опадів. Вранці в Україні, крім південних та східних областей, місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 17-22°, на Закарпатті та Прикарпатті 11-16°", - йдеться у повідомленні.



У Києві опади у п'ятницю не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень близько 20°. На Київщині також без опадів. Вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 18-23°.



Згідно з прогнозом на 20-21 жовтня, в Україні опади не очікуються, лише 21 жовтня у західній частині, вдень і в північних областях та на крайньому сході країни невеликий дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, 21 жовтня у північній частині 1-6° тепла; вдень 20 жовтня 11-16°, на півдні та сході до 20°, 21 жовтня у південній частині 13-18°, на решті території 9-14°. В Карпатах 20 жовтня без істотних опадів, температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°; 21 жовтня невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.



22- 23 жовтня у східних областях, Приазов'ї, 23 жовтня і в західних та місцями в північних областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Температура у південних та східних областях вночі 5-10°, вдень 11-17°; на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 8-14° тепла, 23 жовтня на заході країни 6-11°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 22 жовтня 5-10°, 23 жовтня 1-6° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у п'ятницю, 19 жовтня, збережеться суха і сонячна погода з температурою вдень до +22°.Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, - пише Укрінформ "Без опадів. Вранці в Україні, крім південних та східних областей, місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 17-22°, на Закарпатті та Прикарпатті 11-16°", - йдеться у повідомленні.У Києві опади у п'ятницю не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень близько 20°. На Київщині також без опадів. Вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 18-23°.Згідно з прогнозом на 20-21 жовтня, в Україні опади не очікуються, лише 21 жовтня у західній частині, вдень і в північних областях та на крайньому сході країни невеликий дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, 21 жовтня у північній частині 1-6° тепла; вдень 20 жовтня 11-16°, на півдні та сході до 20°, 21 жовтня у південній частині 13-18°, на решті території 9-14°. В Карпатах 20 жовтня без істотних опадів, температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°; 21 жовтня невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.22- 23 жовтня у східних областях, Приазов'ї, 23 жовтня і в західних та місцями в північних областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Температура у південних та східних областях вночі 5-10°, вдень 11-17°; на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 8-14° тепла, 23 жовтня на заході країни 6-11°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 22 жовтня 5-10°, 23 жовтня 1-6° тепла.

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