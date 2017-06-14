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Небезпечна зона: волинян попереджають про авіаційні навчання

Небезпечна зона: волинян попереджають про авіаційні навчання
На території авіаційного полігону села Поворськ Ковельського району у період з 23-26 жовтня будуть проводитися навчання авіації з практичним застосуванням авіаційних засобів ураження (бомбометання, пуски ракет) вдень та вночі, а також випробування ракет класу "Повітря-Земля".

Про це інформує прес-служба авіаційного полігону.

Так, як територія авіаційного полігону складає близько 25 тисяч гектарів і розміщений в межах 3-х районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин.

Тож, усіх громадян просять не заходити на даний участок полігону.

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Теги: небезпека, Поворськ, полігон
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