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Луцького «кликуна» хотіли здати на металобрухт. ФОТО

Луцького «кликуна» хотіли здати на металобрухт. ФОТО
У Луцьку двоє неповнолітніх ледь не здали «кликуна» на металобрухт.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

«Біля гаража, де приймають металобрухт, перебувають двоє неповнолітніх осіб», – таке повідомлення отримав екіпаж патрульних вранці 18 жовтня.

Заявник розповів, що по вулиці Заводській, у Луцьку, молодики тримають бронзову статуетку «кликун», яку він бачив в центрі міста.

На місці події інспектори виявили двох хлопців 15 та 16 років, які сказали, що статуетка лежала на перехресті вулиць Лесі Українки-Сенаторки Левчанівської, тож вони її підібрали.

Також при них був акумулятор, який, мовляв, їм віддав друг.

Патрульні викликали батьків неповнолітніх та доставили всіх у міськвідділ, де передали слідчому.
Луцького «кликуна» хотіли здати на металобрухт. ФОТО

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Теги: кликун, Луцьк, поліція, металобрухт
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