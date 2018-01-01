Луцького «кликуна» хотіли здати на металобрухт. ФОТО
Сьогодні, 09:53
У Луцьку двоє неповнолітніх ледь не здали «кликуна» на металобрухт.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
«Біля гаража, де приймають металобрухт, перебувають двоє неповнолітніх осіб», – таке повідомлення отримав екіпаж патрульних вранці 18 жовтня.
Заявник розповів, що по вулиці Заводській, у Луцьку, молодики тримають бронзову статуетку «кликун», яку він бачив в центрі міста.
На місці події інспектори виявили двох хлопців 15 та 16 років, які сказали, що статуетка лежала на перехресті вулиць Лесі Українки-Сенаторки Левчанівської, тож вони її підібрали.
Також при них був акумулятор, який, мовляв, їм віддав друг.
Патрульні викликали батьків неповнолітніх та доставили всіх у міськвідділ, де передали слідчому.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
«Біля гаража, де приймають металобрухт, перебувають двоє неповнолітніх осіб», – таке повідомлення отримав екіпаж патрульних вранці 18 жовтня.
Заявник розповів, що по вулиці Заводській, у Луцьку, молодики тримають бронзову статуетку «кликун», яку він бачив в центрі міста.
На місці події інспектори виявили двох хлопців 15 та 16 років, які сказали, що статуетка лежала на перехресті вулиць Лесі Українки-Сенаторки Левчанівської, тож вони її підібрали.
Також при них був акумулятор, який, мовляв, їм віддав друг.
Патрульні викликали батьків неповнолітніх та доставили всіх у міськвідділ, де передали слідчому.
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