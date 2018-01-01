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Отримати субсидії стане важче: які нововведення запровадили

Отримати субсидії стане важче: які нововведення запровадили
Тим, хто заборгував аліменти – можуть відмовити в отриманні житлової субсидії.

Таку ініціативу сьогодні озвучило Мінсоцполітики. Водночас нині переглядають справи усіх субсидіантів, - пишуть Факти.

За попередніми даними: кілька десятків відсотків – отримували гроші неправомірно. У міністерстві зазначили, що таких людей змусять повернути усі кошти. Тож на цей опалювальний сезон отримати субсидії буде дещо складніше.

Постанова Кабміну від 27 квітня ускладнила отримання субсидії, пояснюють у соцслужбі. Тепер її не надають непрацюючим, які не на обліку в центрі зайнятості, тим, у кого немає легального доходу, хто не сплатив соціальний внесок, у кого зарплата менша за мінімальну. Заяви тих, кому субсидія не призначена автоматично, розглядає комісія. Додаткові довідки не обов’язкові, але тоді в людини менше шансів отримати пільги.

У Міністерстві соцполітики підтверджують, вимоги до людей виправдані, треба подавати додаткові документи, окрім декларації та заяви. Адже комісія має отримати об’єктивну картину фінансового стану родини.

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Теги: субсидія, довідки
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