Отримати субсидії стане важче: які нововведення запровадили





Таку ініціативу сьогодні озвучило Мінсоцполітики. Водночас нині переглядають справи усіх субсидіантів, - пишуть



За попередніми даними: кілька десятків відсотків – отримували гроші неправомірно. У міністерстві зазначили, що таких людей змусять повернути усі кошти. Тож на цей опалювальний сезон отримати субсидії буде дещо складніше.



Постанова Кабміну від 27 квітня ускладнила отримання субсидії, пояснюють у соцслужбі. Тепер її не надають непрацюючим, які не на обліку в центрі зайнятості, тим, у кого немає легального доходу, хто не сплатив соціальний внесок, у кого зарплата менша за мінімальну. Заяви тих, кому субсидія не призначена автоматично, розглядає комісія. Додаткові довідки не обов’язкові, але тоді в людини менше шансів отримати пільги.



У Міністерстві соцполітики підтверджують, вимоги до людей виправдані, треба подавати додаткові документи, окрім декларації та заяви. Адже комісія має отримати об’єктивну картину фінансового стану родини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тим, хто заборгував аліменти – можуть відмовити в отриманні житлової субсидії.Таку ініціативу сьогодні озвучило Мінсоцполітики. Водночас нині переглядають справи усіх субсидіантів, - пишуть Факти За попередніми даними: кілька десятків відсотків – отримували гроші неправомірно. У міністерстві зазначили, що таких людей змусять повернути усі кошти. Тож на цей опалювальний сезон отримати субсидії буде дещо складніше.Постанова Кабміну від 27 квітня ускладнила отримання субсидії, пояснюють у соцслужбі. Тепер її не надають непрацюючим, які не на обліку в центрі зайнятості, тим, у кого немає легального доходу, хто не сплатив соціальний внесок, у кого зарплата менша за мінімальну. Заяви тих, кому субсидія не призначена автоматично, розглядає комісія. Додаткові довідки не обов’язкові, але тоді в людини менше шансів отримати пільги.У Міністерстві соцполітики підтверджують, вимоги до людей виправдані, треба подавати додаткові документи, окрім декларації та заяви. Адже комісія має отримати об’єктивну картину фінансового стану родини.

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