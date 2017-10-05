вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі розпочався опалювальний сезон

У Ковелі розпочався опалювальний сезон
Розпочали подавати тепло у домівки ковельчан.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ковеля Олега Кіндера, – пише прес-служба Ковельської міськради.

Рекомендували всім підприємствам, установам та організаціям міста, незалежно від форм власності і господарювання, розпочати опалювальний сезон з моменту встановлення середньодобової температури протягом трьох днів менше + 8 градусів С.

Відповідальність за початок опалювального сезону поклали на керівників Ковельського відділення ПАТ «Волиньгаз» Сахарчука Р.І., підприємства теплових мереж «Ковельтепло» Бойка В.І.

Вищевказаним керівникам, начальнику Ковельського відділу ТОВ «Волиньгаз збут» Варичу Т.К. застосувати до боржників передбачені законодавством та умовами укладених договорів заходи щодо проведення розрахунків за спожитий природний газ та теплову енергію.

Балансоутримувачі та управителі житлових будинків: начальники РЖКП №1 Солов’янчук В.С. та РЖКП №2 Гейко Н.М., заступник директора по комунальному господарству ТОВ «К.П.Верес» Дуднік В.Ю. зобов’язані забезпечити належне функціонування внутрішньобудинкових теплових мереж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: опалення, Ковель, сезон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горіло приміщення покинутої лікарні: деталі інциденту
Сьогодні, 10:43
Молодій онкохворій жінці з Волині потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 10:24
У Ковелі розпочався опалювальний сезон
Сьогодні, 10:01
Отримати субсидії стане важче: які нововведення запровадили
Сьогодні, 09:57
Луцького «кликуна» хотіли здати на металобрухт. ФОТО
Сьогодні, 09:53
Схожі новини
У Ковелі розпочався опалювальний сезон У Ковелі розпочався опалювальний сезон
10 жовтень, 09:37
Розповіли, чи готовий Луцьк до морозів Розповіли, чи готовий Луцьк до морозів
25 вересень, 09:28
У Ковелі розпочався опалювальний сезон У Ковелі розпочався опалювальний сезон
05 жовтень, 2017, 09:44
У Ковелі завершили опалювальний сезон У Ковелі завершили опалювальний сезон
25 квітень, 2017, 17:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка – серед кращих держслужбовців України
Сьогодні, 11:23
 0
У луцькому ЦНАПі можна оформити пенсію
Сьогодні, 11:19
 0
У Шацьку змагалися юні гумористи
Сьогодні, 11:16
 0
Вночі будівля покинутої лікарні в Іваничах горіла вдруге
Сьогодні, 11:13
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 19-21 жовтня
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8