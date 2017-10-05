У Ковелі розпочався опалювальний сезон

Розпочали подавати тепло у домівки ковельчан.Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ковеля, – пише прес-служба Ковельської міськради.Рекомендували всім підприємствам, установам та організаціям міста, незалежно від форм власності і господарювання, розпочати опалювальний сезон з моменту встановлення середньодобової температури протягом трьох днів менше + 8 градусів С.Відповідальність за початок опалювального сезону поклали на керівників Ковельського відділення ПАТ «Волиньгаз» Сахарчука Р.І., підприємства теплових мереж «Ковельтепло» Бойка В.І.Вищевказаним керівникам, начальнику Ковельського відділу ТОВ «Волиньгаз збут» Варичу Т.К. застосувати до боржників передбачені законодавством та умовами укладених договорів заходи щодо проведення розрахунків за спожитий природний газ та теплову енергію.Балансоутримувачі та управителі житлових будинків: начальники РЖКП №1 Солов’янчук В.С. та РЖКП №2 Гейко Н.М., заступник директора по комунальному господарству ТОВ «К.П.Верес» Дуднік В.Ю. зобов’язані забезпечити належне функціонування внутрішньобудинкових теплових мереж.