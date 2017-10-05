У Ковелі розпочався опалювальний сезон
Сьогодні, 10:01
Розпочали подавати тепло у домівки ковельчан.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ковеля Олега Кіндера, – пише прес-служба Ковельської міськради.
Рекомендували всім підприємствам, установам та організаціям міста, незалежно від форм власності і господарювання, розпочати опалювальний сезон з моменту встановлення середньодобової температури протягом трьох днів менше + 8 градусів С.
Відповідальність за початок опалювального сезону поклали на керівників Ковельського відділення ПАТ «Волиньгаз» Сахарчука Р.І., підприємства теплових мереж «Ковельтепло» Бойка В.І.
Вищевказаним керівникам, начальнику Ковельського відділу ТОВ «Волиньгаз збут» Варичу Т.К. застосувати до боржників передбачені законодавством та умовами укладених договорів заходи щодо проведення розрахунків за спожитий природний газ та теплову енергію.
Балансоутримувачі та управителі житлових будинків: начальники РЖКП №1 Солов’янчук В.С. та РЖКП №2 Гейко Н.М., заступник директора по комунальному господарству ТОВ «К.П.Верес» Дуднік В.Ю. зобов’язані забезпечити належне функціонування внутрішньобудинкових теплових мереж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ковеля Олега Кіндера, – пише прес-служба Ковельської міськради.
Рекомендували всім підприємствам, установам та організаціям міста, незалежно від форм власності і господарювання, розпочати опалювальний сезон з моменту встановлення середньодобової температури протягом трьох днів менше + 8 градусів С.
Відповідальність за початок опалювального сезону поклали на керівників Ковельського відділення ПАТ «Волиньгаз» Сахарчука Р.І., підприємства теплових мереж «Ковельтепло» Бойка В.І.
Вищевказаним керівникам, начальнику Ковельського відділу ТОВ «Волиньгаз збут» Варичу Т.К. застосувати до боржників передбачені законодавством та умовами укладених договорів заходи щодо проведення розрахунків за спожитий природний газ та теплову енергію.
Балансоутримувачі та управителі житлових будинків: начальники РЖКП №1 Солов’янчук В.С. та РЖКП №2 Гейко Н.М., заступник директора по комунальному господарству ТОВ «К.П.Верес» Дуднік В.Ю. зобов’язані забезпечити належне функціонування внутрішньобудинкових теплових мереж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горіло приміщення покинутої лікарні: деталі інциденту
Сьогодні, 10:43
Молодій онкохворій жінці з Волині потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 10:24
У Ковелі розпочався опалювальний сезон
Сьогодні, 10:01
Отримати субсидії стане важче: які нововведення запровадили
Сьогодні, 09:57
Луцького «кликуна» хотіли здати на металобрухт. ФОТО
Сьогодні, 09:53