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Молодій онкохворій жінці з Волині потрібні кошти на лікування

Молодій онкохворій жінці з Волині потрібні кошти на лікування
Волинянка Таня Куценко з Нововолинська потребує дороговартісного препарату для лікування та просить усіх небайдужих допомогти зібрати кошти.

Про це пише Люда Цимбалюк на своїй сторінці на Facebook, - інформує Кордон.

“Ібранс” – препарат,який може продовжити життя моїй доньці, практично вилікувати.По програмі ”Заради життя” ціна препарату – 43000грн.(це на місяць).Повна ціна – 86000грн.Першу упаковку ми вже купили.Для простої української сім’ї сума навіть по програмі – дуже дорого.Після хіміотерапії донька сильно ослаблена,хто знає що це – розуміє”, – йдеться у дописі.

Як зазначається у дописі лікування довготривале (до 30 місяців).На 4 стадії раку молочної залози з метастазами в печінці і легенях – це єдине дієве лікування.

“Будь ласка, якщо хтось має можливість допомогти – допоможіть.Будем дуже вдячні”, – пише мати хворої жінки.

Реквізити жінки: 5168757330346836 Куценко Тетяна.


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Теги: гроші, допомога, Таня Куценко
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