Молодій онкохворій жінці з Волині потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 10:24
Волинянка Таня Куценко з Нововолинська потребує дороговартісного препарату для лікування та просить усіх небайдужих допомогти зібрати кошти.
Про це пише Люда Цимбалюк на своїй сторінці на Facebook, - інформує Кордон.
“Ібранс” – препарат,який може продовжити життя моїй доньці, практично вилікувати.По програмі ”Заради життя” ціна препарату – 43000грн.(це на місяць).Повна ціна – 86000грн.Першу упаковку ми вже купили.Для простої української сім’ї сума навіть по програмі – дуже дорого.Після хіміотерапії донька сильно ослаблена,хто знає що це – розуміє”, – йдеться у дописі.
Як зазначається у дописі лікування довготривале (до 30 місяців).На 4 стадії раку молочної залози з метастазами в печінці і легенях – це єдине дієве лікування.
“Будь ласка, якщо хтось має можливість допомогти – допоможіть.Будем дуже вдячні”, – пише мати хворої жінки.
Реквізити жінки: 5168757330346836 Куценко Тетяна.
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Про це пише Люда Цимбалюк на своїй сторінці на Facebook, - інформує Кордон.
“Ібранс” – препарат,який може продовжити життя моїй доньці, практично вилікувати.По програмі ”Заради життя” ціна препарату – 43000грн.(це на місяць).Повна ціна – 86000грн.Першу упаковку ми вже купили.Для простої української сім’ї сума навіть по програмі – дуже дорого.Після хіміотерапії донька сильно ослаблена,хто знає що це – розуміє”, – йдеться у дописі.
Як зазначається у дописі лікування довготривале (до 30 місяців).На 4 стадії раку молочної залози з метастазами в печінці і легенях – це єдине дієве лікування.
“Будь ласка, якщо хтось має можливість допомогти – допоможіть.Будем дуже вдячні”, – пише мати хворої жінки.
Реквізити жінки: 5168757330346836 Куценко Тетяна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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