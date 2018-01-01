На Волині горіло приміщення покинутої лікарні: деталі інциденту





Пожежа трапилася у четвер, 18 жовтня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі ДСНС області.



Повідомлення про загоряння рятувальники отримали о 15:52 і вже за 5 хвилин прибули на виклик.



На місці події працювала одна автівка пожежників. Вогонь ліквідували за 15 хвилин. Під час інциденту ніхто не постраждав. Вогонь знищив матрац та сміття.



Ймовірна причина займання - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Іваничі відбулося займання у будівлі покинутої лікарні.Пожежа трапилася у четвер, 18 жовтня, - повідомилиу прес-службі ДСНС області.Повідомлення про загоряння рятувальники отримали о 15:52 і вже за 5 хвилин прибули на виклик.На місці події працювала одна автівка пожежників. Вогонь ліквідували за 15 хвилин. Під час інциденту ніхто не постраждав. Вогонь знищив матрац та сміття.Ймовірна причина займання - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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