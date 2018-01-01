На Волині горіло приміщення покинутої лікарні: деталі інциденту
Сьогодні, 10:43
У селищі Іваничі відбулося займання у будівлі покинутої лікарні.
Пожежа трапилася у четвер, 18 жовтня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі ДСНС області.
Повідомлення про загоряння рятувальники отримали о 15:52 і вже за 5 хвилин прибули на виклик.
На місці події працювала одна автівка пожежників. Вогонь ліквідували за 15 хвилин. Під час інциденту ніхто не постраждав. Вогонь знищив матрац та сміття.
Ймовірна причина займання - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Пожежа трапилася у четвер, 18 жовтня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі ДСНС області.
Повідомлення про загоряння рятувальники отримали о 15:52 і вже за 5 хвилин прибули на виклик.
На місці події працювала одна автівка пожежників. Вогонь ліквідували за 15 хвилин. Під час інциденту ніхто не постраждав. Вогонь знищив матрац та сміття.
Ймовірна причина займання - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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