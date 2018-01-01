вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьку письменницю обікрали у потязі

Луцьку письменницю обікрали у потязі
Луцька письменниця Ольга Ляснюк стала жертвою крадіїв.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Жінка зазначила, що її обікрали у потязі, коли вона поверталася із Києва.

«Цього разу поїздка на Правління НСПУ обійшлася мені дорогувато», – пише Ольга Ляснюк.

Також письменниця зазначила, що у неї вкрали гаманець з грошима та картками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: письменник, Волинь, потяг, Ольга Ляснюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 19-21 жовтня
Сьогодні, 11:00
«Зігрій душу»: чотири роки поспіль волонтери допомагають бійцям
Сьогодні, 10:52
Луцьку письменницю обікрали у потязі
Сьогодні, 10:48
На Волині горіло приміщення покинутої лікарні: деталі інциденту
Сьогодні, 10:43
Молодій онкохворій жінці з Волині потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
У потязі Ковель-Сарни сталася пожежа, - очевидці. ВІДЕО У потязі Ковель-Сарни сталася пожежа, - очевидці. ВІДЕО
15 вересень, 15:33
На Волині чоловік потрапив під потяг На Волині чоловік потрапив під потяг
30 серпень, 11:55
На Волині чоловік впав на 8-річну дівчинку та травмував її На Волині чоловік впав на 8-річну дівчинку та травмував її
19 серпень, 12:34
Волинянин переміг у міжнародному конкурсі письменників Волинянин переміг у міжнародному конкурсі письменників
13 квітень, 15:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому ЦНАПі можна оформити пенсію
Сьогодні, 11:19
 0
У Шацьку змагалися юні гумористи
Сьогодні, 11:16
 0
Вночі будівля покинутої лікарні в Іваничах горіла вдруге
Сьогодні, 11:13
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 19-21 жовтня
Сьогодні, 11:00
 0
«Зігрій душу»: чотири роки поспіль волонтери допомагають бійцям
Сьогодні, 10:52
 0
Медіа
відео
1/8