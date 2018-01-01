Луцьку письменницю обікрали у потязі
Сьогодні, 10:48
Луцька письменниця Ольга Ляснюк стала жертвою крадіїв.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Жінка зазначила, що її обікрали у потязі, коли вона поверталася із Києва.
«Цього разу поїздка на Правління НСПУ обійшлася мені дорогувато», – пише Ольга Ляснюк.
Також письменниця зазначила, що у неї вкрали гаманець з грошима та картками.
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Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Жінка зазначила, що її обікрали у потязі, коли вона поверталася із Києва.
«Цього разу поїздка на Правління НСПУ обійшлася мені дорогувато», – пише Ольга Ляснюк.
Також письменниця зазначила, що у неї вкрали гаманець з грошима та картками.
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