Луцьку письменницю обікрали у потязі

Ольга Ляснюк стала жертвою крадіїв.



Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.



Жінка зазначила, що її обікрали у потязі, коли вона поверталася із Києва.



«Цього разу поїздка на Правління НСПУ обійшлася мені дорогувато», – пише Ольга Ляснюк.



Також письменниця зазначила, що у неї вкрали гаманець з грошима та картками.

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