«Зігрій душу»: чотири роки поспіль волонтери допомагають бійцям





Про це на своїй сторінці у Наталія Попова.



Рівно 4 роки тому, волонтер Ковельського центру допомоги Анна Лисакова організувала перший реабілітаційний заїзд військових після Іловайського котла, який відбувся на Шацьких озерах.



З волонтерського проекту за ці роки народилася потужна громадська організація «Зігрій душу».



"Вже позаду 34 реабілітації по всьому світу та в найкращих санаторіях України ... Понад 600 Героїв АТО стали учасниками проекту!! Кожен раз дівчата змінювали формат заїздів під потреби бійців. Це неймовірна і самовіддана, відповідальна і дуже потрібна для хлопців робота !! Пошук потребуючих реабілітації, пошук партнерів і спонсорів, пропаганда і виставки картин бійців по всьому світу, складна логістика, підбір місць реабілітації, відповідальність за групи!! ...Для цих дівчат - життя та здоров’я воїна з пекла війни- найважливіше...", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 жовтня виповнюється 4 роки проекту по реабілітації військових «Зігрій душу».Про це на своїй сторінці у facebook написала волонтеркаРівно 4 роки тому, волонтер Ковельського центру допомогиорганізувала перший реабілітаційний заїзд військових після Іловайського котла, який відбувся на Шацьких озерах.З волонтерського проекту за ці роки народилася потужна громадська організація «Зігрій душу»."Вже позаду 34 реабілітації по всьому світу та в найкращих санаторіях України ... Понад 600 Героїв АТО стали учасниками проекту!! Кожен раз дівчата змінювали формат заїздів під потреби бійців. Це неймовірна і самовіддана, відповідальна і дуже потрібна для хлопців робота !! Пошук потребуючих реабілітації, пошук партнерів і спонсорів, пропаганда і виставки картин бійців по всьому світу, складна логістика, підбір місць реабілітації, відповідальність за групи!! ...Для цих дівчат - життя та здоров’я воїна з пекла війни- найважливіше...", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію