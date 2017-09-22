«Зігрій душу»: чотири роки поспіль волонтери допомагають бійцям
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19 жовтня виповнюється 4 роки проекту по реабілітації військових «Зігрій душу».
Про це на своїй сторінці у facebook написала волонтерка Наталія Попова.
Рівно 4 роки тому, волонтер Ковельського центру допомоги Анна Лисакова організувала перший реабілітаційний заїзд військових після Іловайського котла, який відбувся на Шацьких озерах.
З волонтерського проекту за ці роки народилася потужна громадська організація «Зігрій душу».
"Вже позаду 34 реабілітації по всьому світу та в найкращих санаторіях України ... Понад 600 Героїв АТО стали учасниками проекту!! Кожен раз дівчата змінювали формат заїздів під потреби бійців. Це неймовірна і самовіддана, відповідальна і дуже потрібна для хлопців робота !! Пошук потребуючих реабілітації, пошук партнерів і спонсорів, пропаганда і виставки картин бійців по всьому світу, складна логістика, підбір місць реабілітації, відповідальність за групи!! ...Для цих дівчат - життя та здоров’я воїна з пекла війни- найважливіше...", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала волонтерка Наталія Попова.
Рівно 4 роки тому, волонтер Ковельського центру допомоги Анна Лисакова організувала перший реабілітаційний заїзд військових після Іловайського котла, який відбувся на Шацьких озерах.
З волонтерського проекту за ці роки народилася потужна громадська організація «Зігрій душу».
"Вже позаду 34 реабілітації по всьому світу та в найкращих санаторіях України ... Понад 600 Героїв АТО стали учасниками проекту!! Кожен раз дівчата змінювали формат заїздів під потреби бійців. Це неймовірна і самовіддана, відповідальна і дуже потрібна для хлопців робота !! Пошук потребуючих реабілітації, пошук партнерів і спонсорів, пропаганда і виставки картин бійців по всьому світу, складна логістика, підбір місць реабілітації, відповідальність за групи!! ...Для цих дівчат - життя та здоров’я воїна з пекла війни- найважливіше...", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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