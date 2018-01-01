Вночі будівля покинутої лікарні в Іваничах горіла вдруге
Сьогодні, 11:13
У ніч з 18 на 19 жовтня приміщення покинутої лікарні в Іваничах горіло вдруге.
Нагадаємо, рятувальникам повідомили про займання о 15:52 та вже за 15 хвилин вогонь ліквідували.
Однак, як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі ДСНС області, вночі займання відбулося повторно.
О 02:30 з іншої сторони будівлі згоріло покриття і перекриття.
Загалом вогонь знищив 35 "квадратів".
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Нагадаємо, рятувальникам повідомили про займання о 15:52 та вже за 15 хвилин вогонь ліквідували.
Однак, як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі ДСНС області, вночі займання відбулося повторно.
О 02:30 з іншої сторони будівлі згоріло покриття і перекриття.
Загалом вогонь знищив 35 "квадратів".
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