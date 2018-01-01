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Вночі будівля покинутої лікарні в Іваничах горіла вдруге

Вночі будівля покинутої лікарні в Іваничах горіла вдруге
У ніч з 18 на 19 жовтня приміщення покинутої лікарні в Іваничах горіло вдруге.

Нагадаємо, рятувальникам повідомили про займання о 15:52 та вже за 15 хвилин вогонь ліквідували.

Однак, як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі ДСНС області, вночі займання відбулося повторно.

О 02:30 з іншої сторони будівлі згоріло покриття і перекриття.

Загалом вогонь знищив 35 "квадратів".

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Теги: пожежа, Іваничі
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