Вночі будівля покинутої лікарні в Іваничах горіла вдруге





Нагадаємо,



Однак, як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі ДСНС області, вночі займання відбулося повторно.



О 02:30 з іншої сторони будівлі згоріло покриття і перекриття.



Загалом вогонь знищив 35 "квадратів".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч з 18 на 19 жовтня приміщення покинутої лікарні в Іваничах горіло вдруге.Нагадаємо, рятувальникам повідомили про займання о 15:52 та вже за 15 хвилин вогонь ліквідували.Однак, як повідомилиу прес-службі ДСНС області, вночі займання відбулося повторно.О 02:30 з іншої сторони будівлі згоріло покриття і перекриття.Загалом вогонь знищив 35 "квадратів".

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